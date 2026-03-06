Mujer fallece tras ataque armado en zona 19

Una mujer murió en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este viernes, 6 de marzo, en el puente La Brigada, en jurisdicción de la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades mantienen presencia en el lugar donde ocurrió el crimen.
Las actividades cotidianas de la presente jornada se vieron interrumpidas para los vecinos del sector por múltiples detonaciones de arma de fuego que se escucharon de repente. Al percatarse de que una persona había sido alcanzada por las balas, los habitantes pidieron ayuda de los cuerpos de socorro.
Los bomberos Municipales trasladaron a los técnicos en urgencias médicas, quienes localizaron a una mujer herida en el interior de un vehículo. Permanecía en el asiento del conductor y estaba en estado inconsciente.
"Al evaluar a la paciente se determinó que se encontraba fallecida por heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución.
Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada. Tampoco se ha tenido información de posibles capturas de los sospechosos de atacarla.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a la escena del crimen y quedaron a la espera de que fiscales del Ministerio Público acudieran para llevar a cabo las diligencias respectivas a iniciar con las investigaciones.
Maestro muere por ataque armado en zona 19
Un hombre fue víctima de un ataque armado ayer en horas de la tarde en la 7ª avenida y 7ª calle de la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala.
Al evaluar al paciente, los socorristas confirmaron que carecía de signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Su cuerpo estaba sobre la banqueta, justo en la puerta de ingreso de un centro de lavado de autos.
A la escena del crimen se presentaron personas que reconocieron al fallecido. Detallaron que tenía 52 años de edad y que su profesión era maestro.