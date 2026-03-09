Accidente de microbús deja cuatro heridos en ruta a El Salvador

La tarde de este lunes 9 de marzo se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador, informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con los socorristas, un bus que continuó su marcha colisionó con un microbús, el cual terminó por empotrarse en un poste del alumbrado público en el arriate central.
Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos quienes le brindaron los primeros auxilios a los pasajeros que sufrieron golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.
Bomberos trasladaron a dos personas al Hospital Cuilapa, Santa Rosa y dos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los traslados hacia el seguro social fueron identificados como Lesly Mariela Veliz Velásquez, de 36 años; Ericka Janet Silvestre Velásquez, de 49. Dos personas fueron atendidas en el lugar y se identificaron como Melly Arrecis, de 50 y Marco Tulio Marroquin Osorio, de 26.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*