Banguat presenta informe de Estabilidad Financiera 2025

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Alvaro Gonzalez Ricci, presentó este lunes, 9 de marzo, el primer informe de Estabilidad Financiera 2025, el cual ha sido elaborado con el apoyo de la Superintendencia de Bancos (SIB).
El funcionario explicó que este reporte explica la situación del sistema financiero nacional desde una perspectiva sistemática y sus principales fortalezas para preservar su estabilidad macroeconómica y mantener el adecuado funcionamiento de la economía.
Añadió que se trata de un documento elaborado bajo estándares internacionales que brinda a los ciudadanos, agentes económicos y medios de comunicación, información técnica de alto nivel para una toma de decisiones informada.
"Compartir este informe fortalece la confianza en el sistema financiero, eleva el debate económico y proyecta solidez ante inversionistas y calificadoras de riesgo", enfatizó durante el acto de presentación.
Sistema bancario en "posición sólida"
De acuerdo con González Ricci, los indicadores financieros al cierre de 2025 confirman que el sistema bancario de Guatemala mantiene una "posición sólida", caracterizada por niveles óptimos de solvencia, liquidez y rentabilidad.
Detalló que la estabilidad financiera de Guatemala encuentra su principal respaldo en un entorno macroeconómico resiliente, caracterizado por un crecimiento económico sostenido y una gestión prudente de las variables monetarias.
"Factores como la estabilidad en el nivel general de precios y un desempeño fiscal ordenado han permitido crear condiciones de certeza que favorecen la operatividad de todo el sector financiero", expresó el presidente.
Finalmente, reiteró que estos fundamentos posicionan al país como un referente en la región, promoviendo un clima propicio para el fortalecimiento de la inversión nacional e internacional.
El informe señala que el monitoreo constante de los riesgos financieros y la coordinación entre las autoridades económicas permiten anticipar posibles vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia del sistema.
En ese sentido, el Banco de Guatemala reiteró su compromiso de continuar promoviendo políticas orientadas a preservar la estabilidad financiera, con el objetivo de garantizar condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo del país.
