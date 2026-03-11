Accidente de bus en San Pedro Sacatepéquez: 10 heridos

Técnicos en Urgencias Médicas de la 2ª, 37ª y 105ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al cantón San Martín, en la aldea Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, luego de recibir múltiples llamadas telefónicas que alertaban sobre un autobús del transporte colectivo de rutas cortas que había volcado con varios pasajeros a bordo.
Al llegar al lugar, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a por lo menos 10 pasajeros, quienes presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Tras ser estabilizados fueron trasladados en varias unidades de la institución hacia el IGSS 7-19 y el Hospital Roosevelt.
De manera preliminar, se presume que el accidente pudo haberse originado por fallas en el sistema de frenos del autobús.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
Además, indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.