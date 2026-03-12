 Caso Unops: Envían a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud
Nacionales

Caso Unops: Envían a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud

El Juzgado también resolvió levantar el embargo del 35% decretado sobre el sueldo del ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

Luis Felipe Aldana, trabajador del Ministerio de Salud, señalado en el caso Unops., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Juzgado Noveno Penal resolvió este jueves, 12 de marzo, enviar a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Felipe Aldana, por su presunta implicación en el caso "Unops: Corrupción presidencial".

Durante la audiencia, las partes presentaron sus argumentos. En el caso de la Fiscalía, reiteró que el funcionario tuvo un comportamiento que podría corresponder a hechos contra la ley al supuestamente tener vínculos con las negociaciones realizadas por el Estado guatemalteco con Unops en las que se habrían detectado anomalías, por lo que pidió que enfrentara debate oral y público. En tanto, la defensa intentó desvirtuar los señalamientos contra Aldana.

Tras analizar los argumentos, el juez Guillermo Luna resolvió enviar a juicio al funcionario por la posible comisión del delito de falsedad ideológica, por lo que continuará la investigación en su contra.

Además, el togado levantó el embargo del 35% decretado sobre el sueldo del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, al considerar que ya no hay peligro de más desembolsos a Unops, pues el convenio quedó en suspenso.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

