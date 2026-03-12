 CIDH advierte manipulación del sistema penal y desmantelamiento del MP; Fiscalía rechaza los señalamientos
Nacionales

CIDH advierte manipulación del sistema penal y desmantelamiento del MP; Fiscalía rechaza los señalamientos

La comisionada Andrea Pochak se refirió a la situación de la justicia en Guatemala.

La fiscal general, Consuelo Porras., archivo
La fiscal general, Consuelo Porras. / FOTO: archivo

La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, expresó este jueves 12 de marzo que la manipulación del sistema penal, el deterioro de pesos y contrapesos, y la perpetuación de la impunidad y la corrupción en Guatemala han sido posibles debido a procesos de cooptación y el desmantelamiento del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras.

Al respecto, el Ministerio Público dijo que es lamentable lo que calificó de "evidente ignorancia" que, en su opinión, demuestra la comisionada con respecto al funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco, así como la falta de rigor y objetividad en sus afirmaciones.

Agregó que los señalamientos, realizados en el contexto de la audiencia pública regional sobre la situación de las personas operadoras de justicia, "carecen de un análisis serio y equilibrado" de la realidad institucional del país.

