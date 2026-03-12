 Cierran un carril en subida de Villa Lobos por trabajos
Nacionales

Cierran un carril en subida de Villa Lobos por trabajos

La PMT de Villa Nueva regula el paso vehicular en el área del kilómetro 11 y sus alrededores para evitar mayores complicaciones.

Cierre en la subida de Villa Lobos por trabajos., PMT de Villa Nueva
Cierre en la subida de Villa Lobos por trabajos. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, informaron que este jueves 12 de marzo se mantiene un cierre vehicular parcial en la subida de Villa Lobos debido a trabajos para reforzar el talud en el área. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) apoyan en la regulación de la circulación.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que desde las 09:30 horas quedó inhabilitado el carril derecho en el referido sector, por lo que pidió precaución a los usuarios.

"Dieron inicio los trabajos de aplicación de cemento en el talud ubicado en este sector, que regularmente ha sido un punto con deslizamientos de tierra y rocas. Por lo tanto, la PMT trabaja para poder evitar que los conductores lleguen hasta el punto e intenten incorporarse al carril central", explicó.

La funcionaria les recomendó a los usuarios incorporarse a los carriles central e izquierdo antes de llegar al kilómetro 11 de la ruta CA-9 (al Pacífico) para poder evitar algún hecho de tránsito.

Señaló que los agentes de la institución mantendrán el apoyo respectivo mientras se desarrollan estos trabajos durante el día. Hasta ahora no se ha dado a conocer la hora exacta en la que finalizaría este cierre.

