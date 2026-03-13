 Ministerio de Salud reafirma política de diálogo ante movilizaciones sindicales
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Ministerio de Salud reafirma política de diálogo ante movilizaciones sindicales

La cartera afirmó que mantiene una política de diálogo abierto con organizaciones sindicales del sector salud, mientras analiza sus demandas en mesas técnicas.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió un comunicado este viernes, 13 de marzo, en el que se pronunció con respecto a las manifestaciones y bloqueos que mantienen organizaciones sindicales en distintos puntos del país, destacando que la institución mantiene una política de puertas abiertas para el diálogo con los trabajadores.

Según la cartera de Salud, en diversas ocasiones se han sostenido reuniones con representantes del personal sanitario para escuchar sus demandas. Asimismo, indicó que la comunicación se mantiene bajo reglas claras y en el marco de los procesos administrativos establecidos.

Uno de los puntos abordados en el comunicado es el traslado del personal al renglón presupuestario 011. El ministerio señaló que este proceso se realiza con estricto apego a la ley y conforme a lo establecido en la Ley de Servicio Civil, garantizando transparencia y legalidad en cada etapa.

Asimismo, el MSPAS explicó que las propuestas planteadas por los trabajadores se analizan en mesas de trabajo técnicas y permanentes, con el objetivo de encontrar soluciones viables dentro del marco legal y presupuestario vigente.

La institución también reiteró su respeto al derecho de manifestación pacífica, al tiempo que subrayó que el diálogo y el consenso técnico son las vías para alcanzar soluciones institucionales.

Finalmente, el ministerio hizo un llamado a que el ejercicio de estos derechos no obstaculice el acceso a los servicios de salud para la población, con el fin de asegurar la continuidad de la atención médica y el bienestar de los ciudadanos.

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