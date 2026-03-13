Violento robo de moto en puente El Incienso captado en video

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se registra un violento robo de motocicleta en las cercanías del puente El Incienso, con dirección hacia la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La grabación, que dura apenas 14 segundos, evidencia cómo dos robamotos interceptan al conductor en plena carretera y, bajo amenazas de muerte, lo obligan a detenerse para despojarlo de su vehículo.
En las imágenes se observa que los delincuentes actúan con rapidez y violencia. Mientras uno de ellos intimida a la víctima, el otro se prepara para llevarse la motocicleta. El motorista no tiene otra opción que descender del vehículo para evitar resultar herido.
Antes de huir, uno de los asaltantes realiza un disparo al aire, lo que provoca alarma entre los conductores y peatones que transitaban por el sector en ese momento.
Tras cometer el robo, los sujetos escapan del lugar a bordo de la motocicleta robada con rumbo desconocido.
Robo de moto en Villa Nueva
El caso ocurre apenas un día después de que otro video se viralizara en redes sociales mostrando un asalto similar en el municipio de Villa Nueva. En esa grabación se observa cómo una banda de robamotos intercepta a un motorista y le roba su vehículo en cuestión de segundos.
En ese hecho, tres delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas persiguieron a la víctima durante varios metros hasta encontrar el momento adecuado para cometer el asalto. El robo ocurrió cuando un vehículo de transporte pesado obligó al conductor a reducir la velocidad en la zona 5 de ese municipio, momento que los delincuentes aprovecharon para bloquearle el paso.
Las cifras oficiales reflejan que este tipo de delitos mantienen una tendencia al alza. De acuerdo con datos del Ministerio Público, el robo de motocicletas en la Ciudad de Guatemala ha registrado un incremento sostenido en los últimos años, lo que genera preocupación entre los conductores que utilizan este medio de transporte en el área metropolitana.