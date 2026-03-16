Quetzaltenango: Agentes de PNC heridos tras ser atropellados

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos este lunes, 16 de marzo, en un hecho de tránsito ocurrido en el puente superior de la carretera que conduce al municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango.
Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales, quienes evaluaron y brindaron atención prehospitalaria a uno de los agentes identificados como Brandon Pérez, de 30 años de edad. El policía presentaba una lesión en el lado derecho del cuello y golpes en el rostro.
Asimismo, fue trasladado otro agente de la PNC identificado como Pablo David Carreto Ramírez, de 36 años, quien presentaba una posible fractura en la rótula de la rodilla derecha, además de golpes en distintas partes del cuerpo.
El cuerpo de socorro detalló que ambos pacientes fueron trasladados hacia el área de emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque para recibir atención médica.
Piloto involucrado se dio a la fuga
De acuerdo con testigos en el lugar, los agentes se movilizaban en una motocicleta de la Policía Nacional Civil cuando el conductor de un vehículo particular realizó ciertas maniobras que generaron el percance. Se indicó que se les atravesó de frente, lo que provocó que perdieran el control y fueran atropellados.
Hasta ahora, no se tiene reporte del paradero del automovilista implicado. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente.
Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos
Un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo policial se registró el pasado miércoles en un sector del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Los cuerpos de socorro atendieron a varios elementos de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la información compartida por los bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas, el autopatrulla de la PNC se precipitó a una hondonada de aproximadamente 25 metros de profundidad que se ubica cerca del vertedero municipal.
En el vehículo viajaban siete agentes en el momento del incidente, quienes fueron atendidos por personal del referido cuerpo de socorro, ya que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo como consecuencia del fuerte impacto.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución de emergencia, explicó que el personal les brindó atención prehospitalaria a los agentes. Dos de ellos tenían heridas por las que necesitaban atención médica, por lo que fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7