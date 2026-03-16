 Adolescente herida con arma blanca en convite en Mixco
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Adolescente es atacada con arma blanca durante convite en Mixco

La menor fue trasladada a un centro asistencial.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incidente de violencia se registró en horas de la noche del pasado domingo, 16 de marzo, en el extremo de buses de la colonia La Comunidad, zona 10 del municipio de Mixco, Guatemala, mientras se celebraba un convite por la fiesta patronal.

De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, una adolescente de 17 años fue atacada con arma blanca y resultó con múltiples heridas, principalmente en la región de la espalda.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a este caso, por lo que movilizaron unidades de emergencia al referido punto, donde le brindaron atención prehospitalaria a la menor y posteriormente la trasladaron hacia un centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque. Las autoridades no han reportado capturas en seguimiento del caso.

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Otros ataques con arma blanca

El pasado viernes ocurrió un hecho de violencia en la 31 calle y 10ª avenida de la zona 3 capitalina. Los Bomberos Municipales dieron a conocer que el incidente dejó como saldo a tres personas con heridas de gravedad provocadas por arma blanca.

"Según reportes preliminares, las víctimas fueron interceptadas por desconocidos quienes, sin mediar palabra, los atacaron con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato tras recibir alertas sobre la complicada situación que se había dado. En el lugar, les brindaron asistencia a los afectados y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde quedaron internados para recibir la atención médica respectiva.

Mientras tanto, el 29 de noviembre de 2025 los pasajeros de un autobús que se dirigía hacia la Colonia Nimajuyú, zona 21, vivieron momentos de pánico cuando ocurrió un ataque con arma blanca en el interior de la unidad.

Según el reporte de los cuerpos de socorro, tres personas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial para recibir apoyo por lesiones de gravedad, mientras que otras diez necesitaron apoyo psicológico por el temor que les causó la agresión.

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