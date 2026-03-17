Caso Szarata: Ex viceministro deberá pagar Q100 mil por reparación digna

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal le impuso el pago de 100 mil quetzales en concepto de reparación digna al ex viceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, condenado por la muerte del asesor legal del Congreso de la república, Hansel Szarata.
El exfuncionario fue condenado la semana pasada a dos años de prisión conmutables, a razón de 30 quetzales diarios, la cual será conmutada en el plazo que sea fijado por el juez de ejecución respectivo. El cargo del cual fue encontrado culpable fue el de homicidio en estado de emoción violenta.
Tras finalizar la audiencia donde se emitió la sentencia en su contra, el exviceministro dijo sentirse muy contento por al fin poder recuperar su libertad, pues seguró que ha pasado más de un año en prisión preventiva injustamente.
Además, señaló que no está de acuerdo con lo resuelto por el tribunal, por lo que se presentará la apelación correspondiente. Consideró que no se tomaron en cuenta ciertos factores durante el proceso y que el mismo fue manipulado para incriminarlo.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El director de PNC, David Custodio Boteo, explicó en ese entonces durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que desde que ocurrió el crimen se nombraron dos equipos de personal de Delitos contra la Vida. Señaló que especialmente uno de estos ha dado más resultados hasta ahora, pues cuenta con la unidad de Análisis Videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El entrevistado compartió que se recopiló toda la información pertinente, incluidas las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia. También se hicieron algunas entrevistas a testigos presenciales del hecho, logrando individualizar a la persona que sería la responsable.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7