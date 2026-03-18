 Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora
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Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora

Durante tres días Empagua realizará trabajos preventivos en la red de alcantarillado sobre el bulevar Liberación.

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Tráfico bulevar Liberación., Foto Archivo Omar Solís
Tráfico bulevar Liberación. / FOTO: Foto Archivo Omar Solís

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) anunció que se realizarán trabajos preventivos en la red de alcantarillado sobre el bulevar Liberación, en el carril que conduce hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, por lo que pidió a los viajeros y usuarios del aeropuerto tomar sus precauciones.

Para la realización de los trabajos será necesario intervenir temporalmente un carril de la vía, por lo que se contará con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito para regular la circulación vehicular en el sector, informó Empagua.

Los trabajos iniciarán el próximo viernes 20 de marzo a las 22:00 horas y se tiene previsto que concluyan el lunes 23 de marzo a las 04:00 horas.

Empagua detalló que las labores preventivas se realizan como parte de las acciones de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenajes durante la temporada de lluvias.

Dicha entidad municipal añadió que debido a que esta es una de las rutas principales de acceso hacia el aeropuerto, se recomienda a las personas que tengan programado un vuelo entre el viernes y lunes tomar las precauciones necesarias y considerar rutas alternas.

Empagua añadió que estas acciones son necesarias para mantener en buen estado la infraestructura de alcantarillado de la Ciudad de Guatemala.

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