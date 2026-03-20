 Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogado
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Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogado

Un juzgado benefició al abogado David Barrera con la clausura provisional del caso.

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David Barrera evitó dar declaraciones a la prensa tras salir de la audiencia donde fue ligado a proceso., Omar Solís/Emisoras Unidas
David Barrera evitó dar declaraciones a la prensa tras salir de la audiencia donde fue ligado a proceso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) presentó este viernes, 20 de marzo, un recurso de apelación en contra de la resolución que benefició al abogado David Barrera con la clausura provisional del caso conocido como B410.

De acuerdo con las investigaciones, el sindicado habría creado más de 400 sociedades anónimas que, según la SAT, podrían haber sido utilizadas para lavar dinero procedente de actividades ilícitas.

El pasado lunes, el Juzgado de Lavado de Dinero resolvió clausurar el expediente a favor del abogado David Barrera, bajo el argumento de que la sindicación que se hizo en su momento por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad denunciante, no era la correcta.

Tras finalizar la audiencia, el defensor de Barrera, Abraham Girón, indicó que este es un paso muy importante porque, según sus palabras, se entendió que se utilizaron argumentos incorrectos para señalar a su patrocinado, específicamente habló de una denuncia "infundada".

"Se decretó a nuestro favor la clausura provisional. Era, por lo menos, lo esperable en esta causa. Creo que poco a poco se va restaurando, limpiando la imagen de mi patrocinado, del excelentísimo abogado David Francisco Barrera Maldonado. Ese perjuicio que se le hizo con la denuncia se va a estar, gracias a Dios, dilucidando y aclarando", expresó.

Explicó que la clausura se dio por seis meses, así que en ese tiempo se continuará avanzado en los procesos para respaldar con certeza que nada ilícito se ejerció por parte de Barrera y que se irá desvaneciendo esta situación.

Señalamientos contra el abogado

El caso fue revelado en 2024 y se denominó B410 porque se identificaron 410 sociedades anónimas que supuestamente compartían contador, notario y las direcciones de domicilios fiscales que, en realidad, no existían.

Meses atrás, cuando se anunció que Barrera sería procesado, Abraham Girón, su abogado defensor, dijo que su patrocinado no estaba siendo señalado por ese expediente de defraudación específicamente, sino por crear estructuras societarias que se vendieron a diferentes personas quienes las utilizaron para diferentes fines.

El profesional del derecho descartó que su defendido esté implicado en acciones ilegales. También reiteró que ha estado contribuyendo con las autoridades para aclarar la situación.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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