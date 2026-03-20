 Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendios
Nacionales

Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendios

La fiscalía le da seguimiento a las denuncias presentadas por la Diaco sobre posible especulación.

Compartir:
Personal del Ministerio Público hace diligencias en expendios para verificar posible especulación en precios de combustibles., Ministerio Público
Personal del Ministerio Público hace diligencias en expendios para verificar posible especulación en precios de combustibles. / FOTO: Ministerio Público


El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, da seguimiento a las denuncias presentadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) con respecto a la posible especulación en precios de los combustibles. En ese contexto, notificó a 42 gasolineras para que presenten información de sus operaciones.

Los delegados del ente investigador realizaron visitas a las estaciones de servicio de combustible en las últimas horas con el objetivo de inspeccionar libros de inventario, libros diarios y registros contables.

"Esta acción busca determinar el costo real del combustible importado frente al precio de venta en la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a las denuncias presentadas por la Diaco", explicó Mario Pérez, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Agregó que el objetivo primordial de estas diligencias es identificar posibles alzas injustificadas y, de ser necesario, presentar las solicitudes correspondientes para la deducción de responsabilidades penales ante los órganos competentes.

Asimismo, el Ministerio Público informa que estos operativos se extenderán a otras 37 gasolineras ubicadas en el interior del país.

En Portada

Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendiost
Nacionales

Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendios

06:45 AM, Mar 20
Múltiple colisión en El Túnel, Villa Nueva, deja daños y un heridot
Nacionales

Múltiple colisión en El Túnel, Villa Nueva, deja daños y un herido

06:19 AM, Mar 20
Muere Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda del cine de acciónt
Farándula

Muere Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda del cine de acción

08:07 AM, Mar 20
Luis De la Fuente: El lunes empezamos a jugar el Mundialt
Deportes

Luis De la Fuente: "El lunes empezamos a jugar el Mundial"

08:14 AM, Mar 20
Cristiano Ronaldo se pierde la fecha FIFA ante México y Estados Unidost
Deportes

Cristiano Ronaldo se pierde la fecha FIFA ante México y Estados Unidos

07:47 AM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos