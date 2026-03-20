Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendios

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, da seguimiento a las denuncias presentadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) con respecto a la posible especulación en precios de los combustibles. En ese contexto, notificó a 42 gasolineras para que presenten información de sus operaciones.
Los delegados del ente investigador realizaron visitas a las estaciones de servicio de combustible en las últimas horas con el objetivo de inspeccionar libros de inventario, libros diarios y registros contables.
"Esta acción busca determinar el costo real del combustible importado frente al precio de venta en la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a las denuncias presentadas por la Diaco", explicó Mario Pérez, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Agregó que el objetivo primordial de estas diligencias es identificar posibles alzas injustificadas y, de ser necesario, presentar las solicitudes correspondientes para la deducción de responsabilidades penales ante los órganos competentes.
Asimismo, el Ministerio Público informa que estos operativos se extenderán a otras 37 gasolineras ubicadas en el interior del país.