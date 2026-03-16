Gobierno vigila precios de combustibles ante especulación

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes, 16 de marzo, a las acciones implementadas por el Gobierno de la República de Guatemala ante el impacto en los precios de los combustibles por cambios en el mercado internacional y reiteró que se mantienen los esfuerzos para hacerle frente a la posible especulación.
"Estamos en un momento donde por razones del contexto internacional tenemos que ponerle mucha atención a la economía. Muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, este dato se puede o no reflejar en alguna manera a la economía del hogar, costo de transporte, costo de mover productos de un lado a otro, entre otros", expresó.
Sus declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, donde señaló que, efectivamente, las crisis pueden llegar a tener un efecto, pero enfatizó que la tarea de su administración es mitigar el efecto y evitar que nadie se aproveche de esta situación.
En ese sentido, señaló que se mantiene un estado constante de vigilancia de todos estos movimientos a nivel internacional y se incrementaron los operativos de verificación de precios en todo el país para evitar que, además de cambios que puedan surgir por efectos internacionales, surjan otros por especulación y acciones de gente que, según sus palabras, "se aprovecha" de estas situaciones.
Resultados del Plan Centinela
De acuerdo con el gobernante, los operativos que se están teniendo en el marco del Plan Centinela en los expendios de combustibles en distintos puntos del país han mostrado resultados contundentes. Entre estos, destacó que el viernes pasado, el Ministerio de Economía presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación de precios.
Mientras tanto, la ministra de Economía, Gabriela García, detalló que continúan las acciones coordinadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para verificar los puntos de venta de combustibles.
Hasta ahora, han sido supervisadas 109 estaciones en el área metropolitana, que abarca la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, incluidos Mixco y Santa Catarina Pinula. Estos procesos han permitido recopilar información que se verificó junto con personal del Departamento de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el seguimiento respectivo del comportamiento del mercado guatemalteco de los combustibles y el impacto que ha generado la crisis internacional.
Datos del MEM reflejan incrementos en Guatemala y la región para los distintos combustibles, alcanzando las siguientes tasas: superior 18.09%, regular 18.90% y diésel 26.70%, siendo este último el más afectado.
En ese contexto, la titular de Economía destacó que, por medio del plan Centinela, seguirán monitoreando cualquier incremento o fluctuación de precio que surja fuera del rango esperado.