Video muestra momento de tensión en Antigua Guatemala

Vecinos de Antigua Guatemala protagonizaron un momento de tensión este domingo 22 de marzo de 2026, previo al inicio de la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, en la aldea de San Batolomé Becerra. Las imágenes muestran a personas muy molestas reclamarle al conductor de un automóvil por haber intentado pasar sobre una alfombra que ya había sido elaborada.
Los residentes enfurecidos reclamaron al conductor con palabras soeces, mientras que una mujer le lanzaba agua con una botella de plástico. En tono altamente agresivo, dos hombres retaban al chofer para que llamara a la policía, mientras la discusión continuaba.
El chofer permanecía dentro de un carro tipo sedán de color negro, mientras los residentes del lugar actuaban de forma violenta en una de las calles empedradas de Antigua Guatemala.
¿Por qué te estas metiendo donde no te tenes que meter?", le cuestionó una mujer que formaba parte de la turba enardecida, previo a que una voz se escuchara en el video abogando porque lo dejaran ir.
Después de eso, otro vecino de la Antigua Guatemala increpó al conductor preguntándole ¿Cómo vas a salir, cómo vas a salir, pend...? con palabras agresivas.
Curiosos dan una versión de lo ocurrido en Antigua Guatemala
Medios locales citaron a un testigo de la trifulca, quien explicó que la confrontación ocurrió porque el conductor, que era de la Ciudad de Guatemala, intentó ingresar con su vehículo a un área donde se realizaban actividades religiosas.
El curioso narró que, pese a que los residentes de Antigua Guatemala le pidieron al conductor que diera la vuelta, este insistió en pasar y por eso se originó la reacción violenta.
La fuente del medio local indicó que los vecinos se enfurecieron porque el automovilista intentó avanzar sobre varios objetos colocados en la calle. Para evitar que siguiera avanzando, la turba enfurecida lo obligó a descender y le retiraron la batería al carro.
De la misma forma, el chofer del carro reaccionó con insultos y decidió grabar a quienes lo estaban increpando, lo que causó un aumento de las tensiones. Los residentes enojados decidieron volcar el carro mientras el conductor recibió acompañamiento de policías locales hacia otro lugar.
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