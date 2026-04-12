 Malacateco pierde ante Achuapa y va a zona del descenso
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Malacateco a la zona del descenso, la noticia del acumulado

Cobán Imperial, Comunicaciones y Marquense están matemáticamente cerca de asegurar la permanencia en Liga Nacional.

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Deportivo Malacateco toca zona del descenso
Deportivo Malacateco toca zona del descenso / FOTO: Deportivo Malacateco

La jornada de este domingo 12 de abril en el futbol mayor guatemalteco brindó cambios importantes en las casillas de descenso a la Liga de Futbol de la Primera División, donde el gran ganador por el momento y por la mínima ventaja fue el Deportivo Guastatoya; por su parte, el gran perdedor ha sido el Deportivo Malacateco que, a tres fechas de finalizar la etapa regular, cayó a la zona roja y tendrá que luchar en los siguientes tres partidos para salvar la categoría.

Asimismo, los equipos que lucha por la permanencia en la liga guatemalteca están cerca de logar su objetivo de salvar la campaña: Cobán Imperial y Comunicaciones. El Deportivo Marquense, que anda en racha ganadora, también queda a un paso para poder salvar la categoría. Gran impulso ha tenido la llegada de Omar Arellano a los "Leones Amarillos del Occidente".

Triunfo que saca a Guastatoya del descenso

Guastatoya, que estaba obligado a ganar para dejar la zona del descenso, comenzó perdiendo su partido de este domingo en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz. El gol de Janderson Pereira desde el punto penalti puso en ventaja a los locales, quienes llegaron hasta la recta final con ese marcador.

Pero en el 78, Santiago Gómez encontró la igualdad 1-1 en condición de visitante y comenzó a soñar con salir de la zona del descenso, pero para ello necesitaban que Malacateco no sumara puntos en Jutiapa.

Guastatoya suma ante Cobán Imperial y se resiste al descenso

Santiago Gómez da esperanzas al cuadro guastatoyano, que aún tiene vida y buscará la salvación en los últimos tres partidos (Antigua, Comunicaciones y Marquense).

Malacateco a zona del descenso

A las 16:00 horas, se inició el duelo entre Achuapa y Malacateco en el estadio Manuel Ariza. Un gol de Carlos Santos, quien debió ser expulsado por una agresión, terminó por darle el triunfo a los jutiapanecos, que hoy pudieron ser equipo de Primera División, pero que con ese triunfo alargan su agonía.

El último lugar es Achuapa con 43 puntos y está a cuatro puntos de distancia de Malacateco y Guastatoya (ambos con 47) rivales que tiene que superar para lograr la permanencia. Es de recordar que en disputa habrá 9 puntos y de esos, Achuapa debe ganar por lo menos 5 y esperar derrotas de sus rivales para salvar la categoría.

El penúltimo lugar, también zona de descenso, ahora es para Malacateco con 47 puntos, que fue superado por Guastatoya (47 puntos) por mejor diferencia de gol, y eso hace que Malacateco ya no dependa de sus propios resultados para salvar la categoría tomando en cuenta que sus rivales son Cobán Imperial, Antigua y Comunicaciones. 

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