 Diego Casas quiere impedir consagración de Nicolás Martínez
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Diego Casas quiere impedir la consagración de Nicolás Martínez

El argentino Martínez aventaja por un gol al uruguayo Casas cuando restan tres fechas para finalizar la fase regular. ¿Quién será el goleador de la competencia?

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Martínez y Casas en una disputa importante por el título de goleo
Martínez y Casas en una disputa importante por el título de goleo / FOTO: Clubes

El futbolista argentino del Deportivo Mixco, Nicolás Martínez alcanzó en la fecha 19 del Torneo Clausura 2026 su gol número 13 de la competencia, pero el delantero uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense fue la gran figura al marcar doblete en la victoria ante Mictlán, y con ello quedó con 12 tantos, uno menos que el goleador del actual certamen guatemalteco, por lo que la recta final de la fase regular será intensa en la lucha por el título individual de goleador.

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco recibió a Xelajú y le venció 3-1, con un gol inaugural de Nicolas Martínez, quien terminó el duelo también asistiendo a su compañero Kennedy Rocha para el segundo tanto de los "Chicharroneros".

Con ese gol, Nicolás Martínez llegó a 13 tantos y veía cómo el objetivo de lograr su tercer título de goleo de forma consecutiva con el Deportivo Mixco.

No. Jugador  Goles
1 Nicolás Martínez (ARG) / Mixco  13
2 Diego Casas (URU) / Marquense  12
3 William Fajardo (GUA) / Mictlán 9
4 Dairon Reyes (CUB) / Comunicaciones  9
5 José Colón (COL) / Mictlán  8

Doblete de Diego Casas

Pero la historia cambió en un cerrar y abrir de ojos, ya que en el estadio Marquesa de la Ensenada, el Deportivo Marquense recibió a Mictlán y fue una noche de encanto para el uruguayo. Dylan Flores abrió el marcador y en un momento crítico apareció la gran figura sudamericana. Diego casas hizo doblete para el 2-0 y 3-0 que terminó por darle tres puntos de oro a los "Leones Amarillos del Occidente".

 Diego Casas llegó a la docena de goles y quedó a un tanto de darle alcance al goleador argentino Nicolás Martínez cuando restan tres partidos para que se defina el título de goleo.

Marquense derrota a Mictlán en un duelo por la permanencia en Liga Nacional

Con este triunfo, los “Leones Amarillos del Occidente” están en la zona de clasificación a la fase final.

Próximos juegos:

  • Nicolás Martínez: Visita a Mictlán, recibe a Aurora y visita a Municipal
  • Diego Casas: Visita a Aurora, recibe Municipal y visita a Guastatoya
Mixco derrota a Xelajú y sigue en la pelea por el liderato del Clausura 2026

El partido también tuvo un detalle especial y fue los 100 partidos en Liga Nacional con Deportivo Mixco de Jeshua Urízar y Manuel Moreno.

Los anotadores de la fecha 19

  • Comunicaciones 1-0 Aurora: Agustín Vuletich
  • Mixco 3-1 Xelajú: Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Fernando Arce / Harim Quezada
  • Antigua 1-0 Municipal: Agustín Maziero
  • Marquense 3-0 Mictlán: Dylan Flores y Diego Casas (doblete)
  • Cobán Imperial 1-1 Guastatoya: Janderson Pereira / Santiago Gómez
  • Achuapa 1-0 Malacateco: Carlos Santos.
Comunicaciones es líder del Clausura 2026

Municipal, anfitrión del clásico nacional, tendrá el miércoles una de las últimas oportunidades para pelear por la primera posición.

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