Desarticulan grupo criminal "Los Imitadores de Secuestros"

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a ocho presuntos secuestradores, integrantes de una estructura criminal denominada "Los Imitadores de Secuestros" que se hacían pasar por un grupo de narcotraficantes mexicanos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La estructura fue desarticulada a través de operativos y allanamientos realizados de manera simultánea por el Comando Antisecuestros en coordinación con fiscales del Ministerio Público, en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.
En los últimos meses, se detectó una nueva modalidad de secuestro o secuestro simulado, mediante investigación estratégica, se identificaron patrones criminales, haciéndose pasar por narcotraficantes.
Por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro fueron capturados en la aldea Las Anonas, San José Pinula, los hermanos Josué "N", de 23 años y Anderson "N", de 20 años, así como Juan "N", de 23 años y Miki "N", de 28 años.
En Sanarate, El Progreso, fue detenida Mónica "N", de 24 años. en ese lugar también fueron capturados Luvia "N", de 50 años y su hijo Cristian "N", de 20 años.
Mientras que en la zona 10 de Huehuetenango, fue capturada Kelin "N", de 34 años.
Este grupo criminal contactaba a sus víctimas por medio de redes sociales, correo electrónico y llamadas telefónicas a empresas o personas que ofrecen varios servicios.
Cuando llegan los representantes o trabajadores de la empresa con el fin de prestar el servicio solicitado, los amenazan y los intimidan, indicándoles que no se contacten con nadie y que apaguen su celular, simultáneamente se contactan con la empresa o familiares de la víctima para exigir dinero a cambio de su libertad.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*