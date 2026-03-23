 Tras excusa de jueza, reprograman juicio contra Malouf
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Tras excusa de jueza, reprograman juicio contra Malouf

En este segundo caso en su contra, el cirujano es señalado de una supuesta mala práctica a uno de sus pacientes.

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Kevin-Malouf-cirujano-plastico.jpg / FOTO:

El Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal suspendió nuevamente el inicio del juicio en contra del cirujano plástico Kevin Malouf, señalado de una supuesta mala práctica que habría provocado que la víctima sufra de dolores constantes en una de sus piernas.

Según la información, la jueza Ruth Nohemí Vásquez. encargada del debate se excusó de conocer el debate debido a que fue asignada para liquidar de forma definitiva las carpetas judiciales que se encuentran pendientes.

Debido a ese motivo, el expediente del caso contra el médico fue enviado a otro juez, quien programó para el miércoles 8 de abril la audiencia de inicio de debate.

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