Tránsito complicado tras accidente en zona 6 Villa Nueva

Una serie de accidentes de tránsito, incluida una fuerte colisión en la zona 6, se registró durante la madrugada de este martes, 24 de marzo, y complica la circulación vehicular en diferentes sectores del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias.
Un autobús de transporte extraurbano y un microbús chocaron en la salida de bulevar Catalina. Las causas del incidente no han sido establecidas. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, explicó que la institución coordina las acciones para retirar los vehículos involucrados.
"Este incidente ocurrido en la zona 6 ha generado fuerte congestionamiento en este importante bulevar que aporta una alta circulación de tránsito en la ruta CA-9", explicó sobre la situación en el área.
Por aparte, la funcionaria municipal detalló que dos vehículos de transporte pesado colisionaron en la cuesta de Villalobos, por lo que se apoyó en el retiro de los obstáculos de la ruta.
Asimismo, se reportó alta carga vehicular en el centro de Villa Nueva, por lo que agentes mantienen la regulación y ordenamiento vehicular.
La PMT señaló que en sectores como Villa Lobos y el ingreso a bulevar sur de San Cristóbal se observa alta afluencia vehicular, aunque no se reportan obstáculos en los tramos. La fila de vehículos alcanzó incluso hasta el kilómetro 16 de la ruta CA-9, por lo que se mantiene las verificaciones en el sector.
Trabajos en ruta
Las autoridades de tránsito de Villa Nueva recordaron que están en desarrollo los trabajos de cambio de carpeta asfáltica a cargo de personal de la unidad ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones, los cuales se llevan a cabo en horas de la noche y madrugada en el bulevar El Frutal, zona 5 de Villa Nueva, por lo que pidieron manejar con precaución en el tramo.