 Exalcalde Víctor Alvarizaes es enviado a juicio
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Exalcalde de Santa Catarina Pinula es enviado a juicio

El exjefe edil, Víctor Alvarizaes, es señalado del delito de abuso de autoridad con propósito electoral.

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El exalcade de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, en Torre de Tribunales el miércoles 25 de marzo de 2026., Ángel Oliva/EU
El exalcade de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, en Torre de Tribunales el miércoles 25 de marzo de 2026. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Quinto Penal resolvió este miércoles, 25 de marzo, enviar a juicio al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, Víctor Alvarizaes, quien está señalado dentro de un caso relacionado con el uso de actividades de la comuna con fines de propaganda.

La audiencia se llevó a cabo en horas de la mañana, donde las partes expusieron sus argumentos. Tras analizarlos, la jueza a cargo consideró que existían los indicios correspondientes para respaldar los señalamientos contra el exjefe edil, por lo que dictó auto de apertura a juicio contra el sindicado por el delito de abuso de autoridad con propósito electoral.

Dentro de este caso, el Ministerio Público señala al exfuncionario de supuestamente disfrazar una actividad de campaña del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) como celebración del Día de la Madre.

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En el interior del inmueble también fue ubicado un menor de 12 años, quien resultó ileso.

Exalcalde señala "ataque político"

A finales de 2024, al finalizar una audiencia donde se dio seguimiento al caso contra Alvarizaes, el exjefe edil aseguró que la denuncia presentada en su contra y que dio origen a esta investigación fue de carácter político.

"Seguimos confiando en la justicia de nuestra linda Guatemala. Como ya lo hemos manifestado en diferentes oportunidades, esto no es nada más que un ataque político", dijo.

Agregó que la denuncia se presentó con fines políticos porque "lógicamente había mucho interés de parte el denunciante" y enfatizó que incluso la jueza mencionó que hay muchas inconsistencias en la acusación de la fiscalía, situación que en su momento llevó a la clausura provisional del caso.

"Hay muchas cosas que tienen que investigar y demostrarse si realmente se cometió algún delito", puntualizó Alvarizaes.

Mientras tanto, Andrés López, abogado de la municipalidad de Santa Catarina Pinula en ese entonces, indicó que las denuncias interpuestas contra Alvarizaes corresponden a actos de corrupción.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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