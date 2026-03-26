 Diésel lidera alza de precios de combustibles en Guatemala
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¿Por qué el diésel lidera el alza de precios de combustibles en Guatemala?

El diésel lidera el aumento de los precios de combustibles en Guatemala: ¿cuál es la causa?

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Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

El precio del diésel en Guatemala ha superado los Q42 por galón en algunas estaciones de servicio de la capital y municipios cercanos, situándose como el combustible con mayor incremento en las últimas semanas. Este comportamiento ha generado dudas entre consumidores sobre las razones detrás de su encarecimiento, especialmente cuando las gasolinas han mostrado variaciones más moderadas.

Un monitoreo realizado por Emisoras Unidas constató que el galón de diésel se cotiza hasta en Q42.99 en modalidad de servicio completo en algunos centros de servicio. El comportamiento ha llamado la atención debido a que el incremento ha sido más pronunciado que el registrado en las gasolinas.

Alzas en combustibles persisten: diésel supera los Q42 por galón

Un monitoreo permitió observar los valores en los que se cotizan la gasolina y el diésel.

Factores globales presionan el precio del diésel

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el diésel lidera el alza de los combustibles debido principalmente a factores globales de oferta y demanda que han impactado los precios en los mercados internacionales.

Según la cartera energética, en las últimas semanas el mercado internacional ha registrado incrementos significativos, destacando el comportamiento del diésel, que ha llegado a superar en costo a las gasolinas tanto a nivel global como en Estados Unidos.

Entre las principales causas señaladas por el ministerio se encuentra la oferta restringida. La capacidad de refinación para producir diésel es más limitada en comparación con otros combustibles, lo que reduce su disponibilidad cuando la demanda aumenta.

A esto se suma la fuerte demanda industrial. El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, la maquinaria pesada y diversas actividades productivas, lo que mantiene una presión constante sobre su consumo y contribuye a su encarecimiento.

Cómo ahorrar combustible ante el alza de precios en Guatemala

Consejos para gastar menos gasolina con los precios actuales.

Impacto de tensiones internacionales y menor flexibilidad de producción

El Ministerio de Energía y Minas también señala que los choques geopolíticos en regiones estratégicas para la producción y distribución de petróleo han afectado las cadenas de suministro, generando un impacto directo en los precios del diésel.

Otro elemento que influye es la menor flexibilidad en la producción. A diferencia de las gasolinas, ajustar la producción de diésel resulta más complejo para las refinerías, lo que limita la capacidad de respuesta ante cambios bruscos en el mercado internacional.

Efectos en la economía local

Este escenario representa un desafío para economías como la guatemalteca, que dependen de la importación de combustibles refinados. Las variaciones en los precios internacionales se trasladan con rapidez al mercado local, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos.

El alza del diésel impacta especialmente en el transporte de carga y en el transporte público, lo que a su vez incide en el costo de bienes y servicios, generando presión sobre la inflación y el costo de vida en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, mientras persistan las condiciones actuales en el mercado internacional, el diésel podría continuar encabezando los incrementos, manteniéndose como el combustible más sensible a los cambios en la oferta y la demanda global.

Con información del MEM: Diésel aumenta por factores internacionales

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