Diésel lidera alza de precios de combustibles en Guatemala

El precio del diésel en Guatemala ha superado los Q42 por galón en algunas estaciones de servicio de la capital y municipios cercanos, situándose como el combustible con mayor incremento en las últimas semanas. Este comportamiento ha generado dudas entre consumidores sobre las razones detrás de su encarecimiento, especialmente cuando las gasolinas han mostrado variaciones más moderadas.
Un monitoreo realizado por Emisoras Unidas constató que el galón de diésel se cotiza hasta en Q42.99 en modalidad de servicio completo en algunos centros de servicio. El comportamiento ha llamado la atención debido a que el incremento ha sido más pronunciado que el registrado en las gasolinas.
Factores globales presionan el precio del diésel
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el diésel lidera el alza de los combustibles debido principalmente a factores globales de oferta y demanda que han impactado los precios en los mercados internacionales.
Según la cartera energética, en las últimas semanas el mercado internacional ha registrado incrementos significativos, destacando el comportamiento del diésel, que ha llegado a superar en costo a las gasolinas tanto a nivel global como en Estados Unidos.
Entre las principales causas señaladas por el ministerio se encuentra la oferta restringida. La capacidad de refinación para producir diésel es más limitada en comparación con otros combustibles, lo que reduce su disponibilidad cuando la demanda aumenta.
A esto se suma la fuerte demanda industrial. El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, la maquinaria pesada y diversas actividades productivas, lo que mantiene una presión constante sobre su consumo y contribuye a su encarecimiento.
Impacto de tensiones internacionales y menor flexibilidad de producción
El Ministerio de Energía y Minas también señala que los choques geopolíticos en regiones estratégicas para la producción y distribución de petróleo han afectado las cadenas de suministro, generando un impacto directo en los precios del diésel.
Otro elemento que influye es la menor flexibilidad en la producción. A diferencia de las gasolinas, ajustar la producción de diésel resulta más complejo para las refinerías, lo que limita la capacidad de respuesta ante cambios bruscos en el mercado internacional.
Efectos en la economía local
Este escenario representa un desafío para economías como la guatemalteca, que dependen de la importación de combustibles refinados. Las variaciones en los precios internacionales se trasladan con rapidez al mercado local, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos.
El alza del diésel impacta especialmente en el transporte de carga y en el transporte público, lo que a su vez incide en el costo de bienes y servicios, generando presión sobre la inflación y el costo de vida en el país.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, mientras persistan las condiciones actuales en el mercado internacional, el diésel podría continuar encabezando los incrementos, manteniéndose como el combustible más sensible a los cambios en la oferta y la demanda global.
Con información del MEM: Diésel aumenta por factores internacionales