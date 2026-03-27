 Detienen a mexicana en aeropuerto por dinero no declarado
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Detienen a mexicana en aeropuerto La Aurora por intentar salir con dinero no declarado

La mujer fue sorprendida cuando trasladaba más de 211 mil pesos mexicanos, además de dólares y quetzales, que no declaró ni pudo justificar ante las autoridades.

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La mujer mexicana fue puesta a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal., PNC
La mujer mexicana fue puesta a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal. / FOTO: PNC

Una mujer de nacionalidad mexicana fue capturada en horas de la noche del pasado jueves, 27 de marzo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cuando intentaba salir del país con más de 200 mil pesos mexicanos sin declarar, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con el reporte, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo de control en la terminal aérea, donde identificaron a la sindicada, de 51 años, quien transportaba dinero en efectivo sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades localizaron en su poder 211 mil 130 pesos mexicanos, además de 100 dólares estadounidenses y 235 quetzales. Según el informe oficial, la mujer no declaró el dinero ni pudo justificar su procedencia, como lo establece la normativa vigente.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar el origen de los fondos y las posibles responsabilidades legales.

Las autoridades reiteraron la importancia de declarar cualquier cantidad de dinero en efectivo al ingresar o salir del país, conforme a la legislación nacional, para evitar sanciones o procesos penales.

Expulsan de Guatemala a mexicana vinculada a red de estafas digitales

Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron el pasado 13 de marzo que una mujer de nacionalidad mexicana vinculada a una red de estafas fue expulsada del territorio nacional después de haber ingresado sin cumplir los requisitos migratorios respectivas.

De acuerdo con la información compartida por la PNC, Ana Victoria Robles Chávez, de 30 años, ingresó al país el pasado 22 de febrero con papelería alterada. "Los documentos presentados no coincidían con los reales", indicó la institución, sin especificar qué tipo de datos presentaban irregularidades.

Además, de incumplir en el tema migratorio, las autoridades nacionales tuvieron información de la presunta vinculación de esta persona con una red de estafas a través de plataformas y monedas digitales en el país.

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