Escuintla: Capturan a presuntos asaltabuses tras persecución

Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al asalto de autobuses fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de una persecución que se originó tras la alerta de ciudadanos sobre un robo que se estaba cometiendo por parte de los sospechosos. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con el informe policial, la rápida respuesta de los agentes de la comisaría de Escuintla permitió ubicar un autobús extraurbano que cubría la ruta entre Escuintla y Sacatepéquez, donde los pasajeros estaban siendo víctimas de robo.
Según las autoridades, los sospechosos descendieron de la unidad de transporte al verse descubiertos y dispararon contra los policías antes de internarse en cañaverales de una finca cercana. Fue en ese momento que se inició una persecución para poder ponerlos a disposición de la justicia. Finamente, los agentes lograron darles alcance y capturarlos.
Los detenidos fueron identificados como Josué Daniel Toscano Rosales, de 23 años; Rudy Armando Arévalo Camey, de 28; y Carlos Eduardo Ramírez Guzmán, de 34, alias "Pepa". Este último cuenta con antecedentes por encubrimiento propio y robo, registrados en 2018 y 2022, mientras que Arévalo Camey tiene un antecedente por posesión de droga para consumo en 2025.
Durante el operativo se les incautaron dos armas de fuego que portaban de manera ilegal, una de ellas reportada como robada el pasado 16 de febrero, así como 10 teléfonos celulares, billeteras, documentos personales y otras pertenencias de las víctimas.
Pasajero herido
Las autoridades informaron que un pasajero de aproximadamente 67 años resultó herido de bala, presuntamente por los asaltantes, en el marco del incidente delincuencial que estaba siendo cometido cuando la PNC fue notificada. El afectado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero hasta ahora se desconoce su estado de salud.
Operación Centinela refuerza seguridad en Escuintla
La PNC indicó que los operativos de seguridad han sido reforzados en el departamento de Escuintla como parte de la Operación Centinela, una estrategia de seguridad orientada a prevenir y combatir hechos delictivos, especialmente asaltos en el transporte público y actividades de grupos criminales.
La Operación Centinela contempla el incremento de patrullajes, instalación de puestos de control, identificación de personas sospechosas y respuesta inmediata a denuncias ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de rutas extraurbanas.