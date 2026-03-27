Juzgado inmoviliza vehículos vinculados con Pedro Duque, implicado en caso de desfalco millonario

El Juzgado de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares en contra de cinco vehículos valorados en más de 1.6 millones de quetzales que le fueron incautados a Pedro Duque, quien enfrenta proceso penal por supuestamente estar implicado en un desfalco millonario.
Según los señalamientos que hace en su contra el Ministerio Público (MP), Duque es el presunto líder de una estructura criminal que habría desfalcado al Crédito Hipotecario Nacional por más de 22 millones de quetzales.
En una audiencia que se llevó a cabo esta semana en el Juzgado Segundo Penal, Duque fue ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.
Desfalco millonario
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7