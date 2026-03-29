Capturado amenazaba con publicar fotos íntimas de una mujer

Por medio de un operativo en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre que amenazaba a una mujer con publicar fotos íntimas, si no le daba Q300 en efectivo. Según las fuerzas de seguridad, el detenido también le solicitaba a su víctima que se encontraran en un hotel para tener relaciones sexuales.
El detenido, que únicamente fue identificado como Ludvin, de 31 años, fue sorprendido por las autoridades y le incautaron un paquete que simulaba tener dinero en efectivo y un celular desde el que se cree que salían los chantajes.
Según la denuncia, el ahora detenido aseguraba que las fotos íntimas serían eliminadas tras el pago del dinero y el encuentro sexual. De lo contrario, el victimario afirmaba a la mujer que las imágenes serían difundidas en redes sociales.
Tras la detención, trabajadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) llevaron al señalado ante un juzgado de turno de la localidad para resolver su situación legal. Según las fotografías compartidas, el paquete que simulaba tener dinero estaba dentro de una bolsa negra de plástico.
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Más capturas de la PNC
En otra acción desarrollada en la capital, la PNC reportó la captura de un hombre que portaba un arma de fuego sin licencia de portación. La aprehensión se hizo efectiva en la 13 calle y 24 avenida de la zona 18, colonia Alameda IV.
"Este individuo se encontraba observando un partido de fútbol portando un arma de fuego, con la que presuntamente amenazaba a los jugadores del equipo contrario", señaló la PNC.
Los registros de la PNC confirmaron que el detenido tiene antecedentes por los delitos de alteración del orden público y posesión para el consumo en los años 2021 y 2023.
Las fotos de la PNC mostraron que el aprehendido portaba el arma de fuego y ocho municiones, además de un cargador, en un maletín deportivo de color negro, morado y celeste.