Suspenden amparo que buscaba garantizar acreditaciones en elección de rector de Usac

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva el trámite del amparo planteado contra el Consejo Superior Universitario (CSU), que buscaba garantizar que todos los cuerpos electorales sean debidamente acreditados para participar en la elección de rector programada para el próximo 8 de abril.
En su resolución, los magistrados consideraron que el CSU aún cuenta con tiempo suficiente para emitir las acreditaciones correspondientes, por lo que no procedió continuar con el proceso legal. De esta manera, se reafirma la posibilidad de que los órganos electorales designados puedan participar plenamente en el proceso de elección.
El amparo fue presentado para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, solicitando que se garantizara la participación formal de todos los cuerpos electorales. Sin embargo, la Sala Sexta determinó que estas acciones aún pueden ser cumplidas por el CSU antes de la fecha establecida.
Con esta decisión, el camino queda despejado para que la elección del rector continúe conforme a lo programado, bajo la responsabilidad del Consejo Superior Universitario de asegurar la acreditación adecuada de los electores.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7