 Suspenden amparo que buscaba garantizar acreditaciones en elección de rector de Usac
Nacionales

Suspenden amparo que buscaba garantizar acreditaciones en elección de rector de Usac

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspende en definitiva el trámite del amparo planteado contra el Consejo Superior Universitario.

Compartir:
usac-universidad-de-san-carlos-emisoras-unidas-1.jpeg,
usac-universidad-de-san-carlos-emisoras-unidas-1.jpeg / FOTO:

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva el trámite del amparo planteado contra el Consejo Superior Universitario (CSU), que buscaba garantizar que todos los cuerpos electorales sean debidamente acreditados para participar en la elección de rector programada para el próximo 8 de abril.

En su resolución, los magistrados consideraron que el CSU aún cuenta con tiempo suficiente para emitir las acreditaciones correspondientes, por lo que no procedió continuar con el proceso legal. De esta manera, se reafirma la posibilidad de que los órganos electorales designados puedan participar plenamente en el proceso de elección.

El amparo fue presentado para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, solicitando que se garantizara la participación formal de todos los cuerpos electorales. Sin embargo, la Sala Sexta determinó que estas acciones aún pueden ser cumplidas por el CSU antes de la fecha establecida.

Con esta decisión, el camino queda despejado para que la elección del rector continúe conforme a lo programado, bajo la responsabilidad del Consejo Superior Universitario de asegurar la acreditación adecuada de los electores.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Rechazan solicitud de Zamora para disolver fundaciónt
Nacionales

Rechazan solicitud de Zamora para disolver fundación

01:58 PM, Mar 30
Salud confirma dos muertes por sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma dos muertes por sarampión en Guatemala

10:28 AM, Mar 30
Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivixt
Nacionales

Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivix

12:05 PM, Mar 30
Federación se pronuncia por el tema relacionado a Luis Fernando Tenat
Deportes

Federación se pronuncia por el tema relacionado a Luis Fernando Tena

12:05 PM, Mar 30
Uruguay pierde a Joaquín Piquerez por lesión a dos meses de la Copa del Mundot
Deportes

Uruguay pierde a Joaquín Piquerez por lesión a dos meses de la Copa del Mundo

11:50 AM, Mar 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalIránEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos