Así es el proceso para la elaboración de las alfombras

Durante la Semana Santa y en las procesiones que se realizan durante el año, Guatemala se viste de color y fervor gracias a la creación de alfombras que cubren las calles con auténticas obras de arte. El proceso para dar vida a estas alfombras combina tradición, creatividad y trabajo en equipo.
La elaboración de alfombras de Semana Santa inicia con una cuidadosa planificación del diseño. Los artistas primero delimitan el espacio con precisión, empleando un metro para centrar la alfombra y definir sus dimensiones. A continuación, trazan líneas guía en el suelo con tiza o yeso, estableciendo el marco que dará forma a la composición final.
Materiales esenciales
Entre los materiales más utilizados, destaca el aserrín, que se obtiene del residuo fino de madera y que se tiñe con colores mediante tintes comerciales o naturales, agua caliente y sal como fijador. Cada etapa del proceso exige atención al detalle para garantizar un resultado armonioso y lleno de significado.
- Un metro para centrar la alfombra
- Tablones de madera e hilo para delimitar el área
- Tiza o yeso para marcar líneas guía
- Bolsas plásticas como base para trabajar
- Moldes o plantillas para figuras y patrones
- Rociador de agua para humedecer el aserrín y fijarlo
- Aserrín teñido como elemento principal
- Flores, frutas, viruta de madera y materiales naturales para decorar
Arte colectivo en la calle
El siguiente paso consiste en preparar los moldes o plantillas, que funcionarán como guía para crear figuras y detalles específicos. Se cernirá el aserrín para eliminar impurezas, luego se teñirá en distintos colores y se reunirán todos los elementos decorativos. Cuando todo está listo, se delimita el área con tablones de madera y tiza para mantener la forma.
El equipo coloca una capa uniforme de aserrín, procurando que la superficie quede lisa. Mediante el uso de un rociador de agua humedecen ligeramente el material para que se compacte.
Además se debe mantener limpia el área de trabajo para evitar que los colores y elementos se mezclen o se dispersen por accidente.
Decoración
Con la base ya establecida, comienza la fase decorativa. Los artesanos y niños aplican las plantillas, agregan flores, frutas y otros materiales. El constante rociado de agua fija el aserrín y ayuda a preservar los patrones definidos. El cuidado permanente permite crear composiciones ordenadas, llenas de significado y visualmente impactantes.
La elaboración de estas alfombras reúne a familias y comunidades, que año tras año transforman calles en escenarios de arte efímero y devoción profunda.
La elaboración de alfombras de Semana Santa en Guatemala destaca como una manifestación viva de la cultura popular, donde la creatividad y la fe convergen en cada detalle artesanal.
Con información del Ministerio de Cultura y Deportes