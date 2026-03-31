Taxista y presunto sicario son capturados por ataque armado

Dos hombres fueron capturados por agentes de la comisaría 16, señalados como presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la zona 4 de San Raymundo, Guatemala, que dejó como saldo la muerte de una persona de 41 años.
La detención se llevó a cabo en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Los aprehendidos son un hombre de 44 años, quien conducía un taxi, y tiene un antecedente por robo; y otro individuo de 25 años, señalado como el presunto sicario y con registro de un antecedente por portación ilegal de arma de fuego.
De acuerdo con el informe policial, el último de los mencionados habría disparado contra la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, falleció al momento de su ingreso.
Las autoridades indicaron que fueron alertadas vía frecuencia sobre el hecho, por lo que de inmediato iniciaron un operativo de búsqueda. Los sospechosos intentaban darse a la fuga a bordo de un taxi cuando fueron interceptados y capturados.
Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.