 Video ataque armado contra piloto de ambulancia del MSPAS
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Sale a luz video del ataque armado contra piloto de ambulancia del Ministerio de Salud

Ataque directo contra ambulancia: video muestra ejecución del piloto a plena luz del día.

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Video revela cómo ocurrió el ataque que dejó muerto a piloto de ambulancia del MSPAS., Captura de pantalla video de Facebook.
Video revela cómo ocurrió el ataque que dejó muerto a piloto de ambulancia del MSPAS. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video de una cámara de vigilancia que muestra el momento exacto del ataque armado contra el piloto de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha salido a la luz semanas después del hecho ocurrido el pasado 17 de marzo, generando conmoción e indignación en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la unidad circulaba por la carretera cuando, de forma repentina, un hombre armado aparece en medio de la vía, se cruza frente al vehículo y dispara directamente contra el piloto. Tras realizar varios disparos, el atacante huye hacia una zona boscosa ubicada a un costado de la carretera.

Identifican a víctima mortal 

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, varias personas que transitaban por el lugar alertaron a la institución luego de observar que la ambulancia se había salido de la ruta y había caído en una cuneta. Técnicos en urgencias médicas fueron movilizados de inmediato al sector para atender a posibles heridos.

El vocero de la institución, Cecilio Chacaj, explicó que los primeros reportes indicaban que se trataba de un accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar y realizar la verificación correspondiente, el personal confirmó que la unidad había sido atacada a balazos.

La víctima mortal fue identificada como Luis Giovanni Ríos Peñate, de 34 años, quien se encontraba en funciones al momento del ataque. La escena fue resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área para preservar evidencias y facilitar el trabajo de los investigadores.

Piloto de ambulancia muere tras ataque armado en Jutiapa

La víctima fue atacada a balazos cuando circulaba frente a una escuela en el municipio de Atescatempa.

Hasta el momento, el móvil del crimen continúa sin esclarecerse. El caso permanece bajo investigación por parte del Ministerio Público, que mantiene diligencias en curso para identificar y capturar al responsable del ataque.

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