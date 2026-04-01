 Detenidos en flagrancia: robo de billetera en Cenma
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Detenidos en flagrancia: intentaban sustraer billetera a usuario en Cenma

El operativo se llevó a cabo en la Central de Mayoreo (Cenma).

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Los sospechosos fueron detenidos en la Cenma, donde hay alta afluencia de viajeros este Miércoles Santo., PNC
Los sospechosos fueron detenidos en la Cenma, donde hay alta afluencia de viajeros este Miércoles Santo. / FOTO: PNC

Una acción rápida de la Policía Nacional Civil (PNC) frustró un intento de robo en la terminal de autobuses de la Central de Mayoreo, mejor conocida como Cenma. El trabajo coordinado de los agentes desplegados en la zona permitió capturar a una pareja justo cuando planeaban sustraer la billetera de un joven.

La intervención policial evitó que los presuntos asaltantes concretaran su objetivo, reforzando la seguridad dentro del complejo de transporte. Los uniformados, presentes para prevenir delitos y vigilar a los usuarios, observaron el comportamiento sospechoso de los implicados y actuaron sin dudarlo.

La presencia policial en Cenma forma parte de la estrategia de prevención y respuesta inmediata que implementan las autoridades en sectores donde se detecta mayor flujo de personas durante la Semana Santa. Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y los efectivos de la Comisaría 14 refuerzan de manera continua la supervisión en la terminal.

De acuerdo con fuentes oficiales, la política implementada en este período de asueto incluye patrullajes constantes y acciones de inteligencia para identificar a posibles delincuentes que operan en áreas concurridas, principalmente en estaciones de buses, áreas turísticas y donde se desarrollan actividades religiosas.

Pasajero de bus detenido en operativo policial

Un hombre de 79 años fue capturado por agentes de la comisaría 31 durante un operativo de seguridad instalado en el kilómetro 71 de la ruta CA-2 Oriente, en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con el informe policial, el detenido viajaba como pasajero en un autobús extraurbano cuando fue identificado por los agentes, quienes verificaron que en su contra existía una orden de captura vigente por el delito de violación. La misma fue emitida por un juzgado del departamento de Guatemala el pasado 26 de marzo del presente año.

La detención se realizó en el marco de los operativos de control y verificación que las fuerzas de seguridad mantienen de forma permanente en distintos puntos estratégicos de las rutas de Escuintla y hacia Taxisco, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes.

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El pasajero de un bus detenido en Escuintla por tener una orden de aprehensión vigente. - PNC

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