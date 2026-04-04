 Lluvias continuarán en la tarde de este Sábado de Gloria
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Lluvias continuarán en la tarde de este Sábado de Gloria

¿Cuáles serán las condiciones del clima para el Sábado de Gloria? Esto pronostica el Insivumeh.

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Lluvias en Semana Santa, Conred.
Lluvias en Semana Santa / FOTO: Conred.

Las lluvias continuarán para la tarde y noche de este Sábado de Gloria, 4 de abril de 2026, según la previsión más reciente del departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Asimismo, la entidad explicó que continúa el descenso en la presión atmosférica, favoreciendo el ambiente cálido y húmedo.

El Insivumeh agregó que existirán condiciones favorables para la presencia de tormentas severas con abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo durante la jornada. Sin embargo, durante la mañana pronosticó pocas nubes, en la mayor parte del país.

Durante la mañana también se espera un cielo despejado y temperaturas elevadas en el sur del territorio nacional. "Aumento gradual y desarrollo de nubosidad a partir del mediodía", destacó la entidad en su reporte.

En cuanto a las lluvias de la tarde y noche, el Insivumeh añadió que las mismas estarán acompañadas de actividad eléctrica en Occidente, Bocacosta, Altiplano Central y algunos sectores de Valles de Oriente.

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Precauciones por las lluvias

El ente científico añadió una lista de recomendaciones para la población, en el contexto de las precipitaciones. El Insivumeh pidió a los guatemaltecos tener cuidado por posibles crecidas repentinas de ríos.

Asimismo, la entidad no descartó inundaciones, movimientos en masa, es decir; derrumbes o deslaves y posibles daños en la red vial del país.

Durante el Viernes Santo también se reportaron fuertes precipitaciones en varios sectores del país, afectando a varios guatemaltecos que desarrollaban actividades recreativas y religiosas al aire libre.

Medios locales de Cobán, Alta Verapaz, reportaron que los aguaceros de ayer afectaron varias alfombras de Semana Santa en esa localidad.

En la Ciudad de Guatemala, los guatemaltecos también enfrentaron dificultades para desarrollar varias actividades. Sin embargo, fieles devotos asistieron a los recorridos procesionales, en uno de los días más solemnes de la Semana Santa para la fe católica.

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