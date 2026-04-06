Hallan una persona fallecida en las faldas del volcán de Agua

Una persona fue localizada sin vida en las faldas del volcán de Agua, en jurisdicción de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presenta evidentes señales de violencia.
Al lugar acudieron elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Vieja, quienes se movilizaron tras recibir el reporte sobre la presencia de la víctima. Los socorristas confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar la escena.
Actualmente, los bomberos permanecen en el sitio a la espera de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de realizar las diligencias de ley e iniciar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.
Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.