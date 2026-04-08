 Mexicanos y guatemaltecos detenidos por caso de desaparición
Nacionales

Varios detenidos por la desaparición de seis personas, entre ellas una menor

El operativo se implementó en seguimiento de una denuncia anónima.

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Parte de los implicados en el caso de desaparición que fueron capturados en San Marcos., PNC
Parte de los implicados en el caso de desaparición que fueron capturados en San Marcos. / FOTO: PNC

Las autoridades de Guatemala capturaron este miércoles a siete individuos -dos ciudadanos mexicanos y cinco guatemaltecos- por su presunta participación en la desaparición de seis personas, entre ellas una menor de edad, informó una fuente oficial.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a través de sus canales oficiales que tanto los mexicanos como los guatemaltecos están vinculados con el caso, aunque no se precisó la fecha en que ocurrieron las desapariciones.

Según la institución, las detenciones se registraron durante un operativo realizado en el municipio de Malacatán, en el departamento (provincia) de San Marcos, fronterizo con México.

Esa región se encuentra bajo el estado de prevención decretado por el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, con la finalidad de combatir al crimen organizado, el narcotráfico y a las pandillas.

Los ciudadanos mexicanos, vinculados con la desaparición de las seis personas, incluida una adolescente de 16 años, tienen 42 y 46 años de edad. Por su parte, los guatemaltecos detenidos tienen entre 35 y 44 años. 

Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad incautaron 10 armas de fuego, entre ellas tres carabinas, las cuales contaban con su respectiva documentación, según el reporte policial.

La PNC puntualizó que el operativo se derivó de una investigación iniciada tras una denuncia anónima sobre la desaparición de las víctimas en una finca de la provincia de San Marcos.

Estado de Prevención prorrogado

El Gobierno de Guatemala prorrogó por otros 15 días el Estado de Prevención para combatir el crimen organizado y lo amplió también a otra localidad, por lo que ahora siete de los 22 departamentos del país se encuentran bajo esta medida.

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, anunció este lunes, 6 de abril, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura que el tema fue abordado esta mañana en Consejo de Ministros y destacó que la decisión de mantener la disposición es que se han tenido resultados positivos.

El estado de prevención ya estaba vigente en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango, a los que se añadió Sacatepéquez.

Arévalo manifestó que su Gobierno continuará con esa línea estratégica de seguridad en Guatemala por considerar que incide en la reducción de los homicidios en el país y en otros esfuerzos, como los controles en las prisiones.

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