 Sujeto dispara al aire en protesta de USAC: video impactante
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VIDEO. Captan a sujeto que disparó al aire durante protesta de USAC

En las imágenes se observa cuando los estudiantes alertaron a agentes de la PNC sobre el sujeto captado disparando desde un tejado.

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Captan a sujeto disparando al aire en Antigua Guatemala, Captura de video
Captan a sujeto disparando al aire en Antigua Guatemala / FOTO: Captura de video

Durante las protestas que se registraron este miércoles, 8 de abril, en Antigua Guatemala, por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que exigían un proceso de elección de rector sin ilegalidades se registraron disparos al aire, extremo que hasta el momento no está siendo investigado. 

Uno de los estudiantes captó el momento en que un sujeto, subido en un techo, empezó a disparar al aire y alertó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para que fuera capturado.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, indicó en una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas que la persona que fue captada disparando al aire tiene que ser identificada, pero hasta el momento no tienen esa información. Agregó que en este sentido le corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones, ya que la persona no fue capturada en flagrancia. 

Sobre si se ha comunicado con personal del Ministerio Público con relación a este caso de los disparos al aire, el funcionario indicó que están en esas coordinaciones y que la comunicación entre ambas instituciones no es tan fluida. 

MP investiga daño a patrimonio en USAC

Aunque hasta el momento no se ha indicado sobre el seguimiento a la persona que disparó al aire, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación llevó a cabo una diligencia, con al menos 20 delegados del Ministerio Público y 400 agentes de la PNC, para indagar sobre posibles daños ocasionados en el campus central de USAC. 

Sobre las diligencias en esa casa de estudios, el MP detalló que la investigación está relacionada con posibles delitos al Patrimonio Cultural de la Nación. Mencionó que, como ha sido de conocimiento público, esta semana las instalaciones del campus fueron tomadas por personas desconocidas que, según sus declaraciones, incluso irrumpieron con un vehículo automotor para derribar los portones de ingreso a la Usac.

Según el MP, cuentan con la autorización de las autoridades universitarias para llevar a cabo las diligencias respectivas, por lo que pudieron ingresar a la sede educativa.

Ministerio Público da detalles de diligencias en la Usac

En el operativo participan unos 20 fiscales del MP y 400 agentes de la PNC.

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