 Tiroteo en zona 13: Automovilista resulta herido
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Disparan contra automovilista en zona 13

Preliminarmente se conoció que se trató de un intento de asalto.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

El conductor de un vehículo particular resultó herido luego de ser atacado a balazos por desconocidos en un presunto intento de robo. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes, 13 de abril, en la 4ª calle y 7ª avenida, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los delincuentes le interceptaron el paso al automovilista e intentaron despojarlo de sus pertenencias, específicamente su teléfono celular. Sin embargo, al notar que la víctima se opuso, activaron el arma de fuego con la que lo estaban amenazando.

El afectado fue alcanzado por las balas y, al notar esta situación, los transeúntes se comunicaron de inmediato con los cuerpos de socorro para solicitar apoyo. Los Bomberos Municipales respondieron a este llamado y trasladaron unidades de emergencia al referido punto.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre con heridas por impactos de bala, le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron hacia el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19, ubicado en Mixco.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por tener vínculos con este hecho de violencia. Las autoridades le dan seguimiento al caso para determinar lo ocurrido e identificar a los responsables.

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El paso está cerrado momentáneamente por el derrame de combustible en el área.

Intento de asalto en zona 1

El conductor de un vehículo resultó herido luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido la semana pasada en la 22 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que el incidente ocurrió en el marco de un intento de asalto.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre en el interior de un carro de color gris. Al evaluarlo, constataron que presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al paciente, quien fue identificado como Abdías Rafael Cordero Vargas, de 34 años.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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