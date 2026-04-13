Operativos en Zacapa por desaparición de funcionaria

Las fuerzas de seguridad y la fiscalía implementaron este lunes, 13 de abril, un operativo en seguimiento de la investigación por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa.
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la referida localidad.
Las acciones forman parte del seguimiento a la investigación por la desaparición de Rivas, ocurrida en ese mismo municipio en noviembre de 2025.
Según las autoridades, el operativo da continuidad a las diligencias efectuadas ayer, en el marco del proceso de investigación en curso para esclarecer el caso y localizar a la víctima.
Las instituciones involucradas mantienen las acciones de búsqueda y recolección de indicios que permitan avanzar en la investigación.
Sin rastro de la funcionaria municipal
Claudia Pamela Rivas, de 30 años, está desaparecida desde la semana pasada, por lo que sus familiares notificaron esta situación ante las autoridades y se activó una alerta Isabel-Claudina.
Esta alerta forma parte de un mecanismo oficial de búsqueda de mujeres desaparecidas en Guatemala, implementado desde 2018 con el fin de prevenir la violencia de género y localizar cuanto antes a las víctimas.
En el aviso difundido para intentar localizar a la funcionaria municipal se detalla que fue vista por última vez en la colonia Guayacán, Huité, Zacapa.
Asimismo, se especifica que esta persona tiene ojos café, tez morena clara y mide 1.6 metros. Tiene cabello largo, negro y liso y es de complexión delgada.
Al momento de su desaparición vestía blusa blanca tipo polo con cuello negro y el logotipo de la municipalidad de Huité, así como pantalón negro.