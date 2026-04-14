Tragedia en Jalapa: Dos menores mueren en ataque en mercado

Dos personas murieron y dos resultaron heridas en el marco de un ataque armado que ocurrió en horas de la tarde del pasado lunes, 13 de abril, en el mercado municipal ubicado en la 2ª calle y 1ª avenida del barrio Esperanza del departamento de Jalapa.
Los vecinos, comerciantes y transeúntes desarrollaban su jornada cotidiana cuando de repente escucharon varias detonaciones de proyectiles de arma de fuego. Esta situación generó alarma, principalmente al observar que había personas heridas al haber sido alcanzadas por las balas.
Los Bomberos Voluntarios de la 44 compañía se presentaron al lugar tras ser notificados sobre este hecho y confirmaron que había al menos cuatro personas con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Al evaluar a las víctimas, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales. Se trataba de dos adolescentes de 14 y 16 años de edad.
Asimismo, los socorristas les brindaron atención pre hospitalaria a las otras dos personas afectadas, quienes fueron trasladadas al hospital nacional de la localidad.
Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones del caso.
Hasta el momento, las causas del incidente de violencia no han sido establecidas.
Capturan a implicados en ataque
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en horas de la mañana de este martes se llevó a cabo un operativo en el marco del cual tres adolescentes, presuntos integrantes del Barrio 18, fueron remitidos al juzgado respectivo por su presunta participación en el ataque armado en el mercado de Jalapa.
Los sospechosos son dos menores de 13 y 17 años que fueron interceptados por investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal en el barrio La Democracia, zona 1 del referido departamento. En ese momento viajaban en una motocicleta, la cual les fue decomisada, así como una pistola y dos cargadores que tenían en su poder.
Asimismo, en la entrada al cementerio general de Jalapa fue ubicado otro menor de 17 años, alias "Tancho", quien intentaba darse a la fuga a pie. Al momento de su identificación se le incautaron varias municiones de diferentes calibres.