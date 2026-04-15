 Guatemalteco confiesa asesinato de su esposa en EE.UU.
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Guatemalteco es detenido tras confesar el asesinato de su esposa en EE. UU.

El detenido aseguró haber estrangulado a su esposa tras una discusión.

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Escena del crimen / Patrulla, EFE
Escena del crimen / Patrulla / FOTO: EFE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó sobre la detención en el condado de Tulsa, Oklahoma, del ciudadano guatemalteco Willie Ricardo Mérida Escobar, señalado de haber asesinado a su esposa, Karla Gramajo-Cabrera.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió el pasado 8 de abril dentro de la vivienda que ambos compartían, luego de una discusión en la que, según la confesión del detenido, la víctima lo insultó. Mérida Escobar admitió haberla estrangulado.

Las autoridades indicaron que, tras cometer el homicidio, el acusado trasladó el cuerpo y lo abandonó en una autopista.

Autoridades buscan aplicar justicia

Funcionarios estadounidenses calificaron al sospechoso como un "monstruo" y aseguraron que nunca debió haber ingresado al país. Según los registros migratorios, Mérida Escobar habría llegado de manera ilegal a Estados Unidos en septiembre de 2016.

Asimismo, señalaron que trabajan para garantizar que el detenido permanezca bajo custodia y no sea liberado nuevamente, al considerar que representa un peligro para la sociedad.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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