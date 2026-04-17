 Detenidos por sustraer insumos en hospital de Puerto Barrios
Nacionales

Dos capturados por sustracción de medicamentos en hospital de Puerto Barrios

Los sospechosos laboran como oficinistas en el Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez".

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Las personas detenidas por estar vinculadas con el robo de medicamentos de un hospital en Izabal., PNC
Las personas detenidas por estar vinculadas con el robo de medicamentos de un hospital en Izabal. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos personas señaladas de sustraer medicamentos del Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez", ubicado en Puerto Barrios, departamento de Izabal, tras dar seguimiento a una denuncia y a un video difundido en redes sociales que evidenciaba el hecho.

Los detenidos son una mujer de 33 años y un hombre de 31, ambos trabajadores administrativos del centro asistencial, donde laboraban en los cargos de oficinistas. Las aprehensiones se realizaron en el parqueo del mismo hospital en el marco de un operativo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían participado en el robo de cajas de medicamentos valoradas en Q165 mil 481, las cuales estaban destinadas a la atención de la población infantil.

El caso cobró relevancia luego de que circulara un video en el que se observa a un hombre y una mujer sustrayendo los insumos médicos. El material fue difundido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que expuso que se trata de un nuevo caso de corrupción detectado.

Ambos sospechosos eran requeridos por un juzgado de Izabal, sindicados del delito de hurto agravado. Tras su captura, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en este hecho.

VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabal

Los medicamentos sustraídos del hospital “Elisa Martínez” superan los Q165 mil.

Hurto captado en video

El Ministerio de Salud compartió en sus redes sociales un video en el que se refirió a los hechos ocurridos en el hospital "Elisa Martínez" e indicó que se trata de un nuevo caso de corrupción que fue detectado. Asimismo, expuso la forma de operar y mostró las identidades de los implicados.

En la grabación se observa a varias personas que se movilizan en el área de bodega, parqueo e ingreso y salida del recinto hospitalario, entre otros espacios, para concretar el proceso que les permite el retiro de medicamentos y materiales.

"Se tiene documentado cómo un grupo de personas extrae cajas de medicamentos seleccionados, los cuales habían dejado con antelación en la puerta de ingreso de la bodega, para ser trasladados al área de farmacia. Después, por la noche, las cajas de farmacia son trasladadas al baúl de un vehículo", expuso la cartera.

Agregó que se identificaron los patrones conductuales y regulares que se utilizaban para realizar la sustracción de manera coordinada con el personal interno y de seguridad.

La entidad señaló que denunciar estos hechos permite resguardar los medicamentos y asegurar que lleguen a quienes los necesitan. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y el abastecimiento oportuno de medicamentos para brindar una atención digna a los guatemaltecos.

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