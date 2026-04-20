 Acuerdo OEA-Club Rotario Guatemala Sur para rescatar Motagua
Nacionales

Club Rotario Guatemala Sur firma acuerdo de cooperación con la OEA para rescatar el Motagua

La Alianza por el Motagua será parte de la agenda internacional para avanzar en el saneamiento de este importante cuerpo de agua.

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Alianza por la Cuenca del Motagua, Instagram
Alianza por la Cuenca del Motagua / FOTO: Instagram

Una delegación del Club Rotario Guatemala Sur, como parte de la Alianza por el Motagua, firmó un acuerdo de cooperación junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó por medio de sus redes sociales la alianza en pro de la cuenca del Motagua. 

Según indicó, este paso histórico para el país en temas de cuidado del medio ambiente busca impulsar la limpieza de este cuerpo de agua, educación e infraestructura de la cuenca. 

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, participó en la firma del acuerdo y manifestó su apertura e interés por el bienestar de las cuencas en el país.

Con la firma de este acuerdo, se abre el camino para la cooperación internacional que fortalezca las acciones en beneficio del Motagua. 

"Felicitamos a Club Rotario Guatemala Sur y a la Organización de los Estados Americanos por todo el apoyo y el trabajo que están impulsando para la recuperación de la cuenca del Motagua", 

expresó la organización. 

Reto por nuestros ríos

Para provocar un cambio y tener una Guatemala limpia es necesario aceptar uno de los retos más importantes: los ríos limpios inician en casa y es ahí donde debe comenzar el cambio.

Haciendo Eco Gt propone un programa para participar en un reto gratuito de 21 día en el que aprenderás todo sobre cómo manejar tus desechos y a no contaminar más, ya que la administración adecuada de nuestros residuos evitan que miles de toneladas de estos terminen en nuestros ríos.

La entidad se encarga de comunicar la importancia del manejo de desechos para evitar la contaminación de los mantos de agua en el país. Para hacer conciencia sobre la necesidad de iniciar un cambio inmediato en la población, destaca la dura realidad del rio Las Vacas, el cual transporta el 60 % de las aguas servidas de la ciudad y toneladas de desechos arrastrados por las lluvias. Este es uno de los ríos más contaminados de América Latina.

“Los ríos limpios inician en casa”: Así es el reto de 21 días para no contaminar más

Guatemala cuenta con uno de los ríos más contaminados de Mariaca Latina, que reciben toneladas de basura en la época lluviosa porque “el agua no olvida lo que arrojamos” ¡Acepta el reto, aquí te contamos todo!

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