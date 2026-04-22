 Agexport rechaza manifestaciones y pide a autoridades actuar de manera inmediata
Nacionales

Agexport rechaza manifestaciones y pide a autoridades actuar de manera inmediata

La Asociación Guatemalteca de Exportadores señaló que cada hora de bloqueo arriesga empleos, exportaciones y golpea la economía de las familias.

Compartir:
Integrantes de Codeca y otras organizaciones realizan manifestación en la capital el miércoles, 22 de abril., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes de Codeca y otras organizaciones realizan manifestación en la capital el miércoles, 22 de abril. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) emitió un pronunciamiento con respecto a las manifestaciones que se llevan a cabo este miércoles, 22 de abril, por parte de organizaciones sociales y estudiantiles en la Ciudad de Guatemala y que han generado caos vial en distintos sectores.

La entidad expresó su rechazo ante este tipo de medidas, pues mencionó que las movilizaciones impiden el paso y afectan la libre locomoción de los guatemaltecos. También señaló el impacto que se genera en la economía.

"Estas acciones constituyen una violación directa de los derechos fundamentales de los guatemaltecos que trabajan, estudian, producen y exportan cada día. Al impedir la libre locomoción, estos actos no solo desafían el ordenamiento jurídico vigente, sino que pueden y deben ser sancionados con todo el peso de la ley", detalló en un comunicado.

Agregó que el país atraviesa una coyuntura económica crítica donde los productores, empresarios y trabajadores asumen costos insostenibles, mientras que los bloqueos solo profundizan y agravan esta situación. Según la asociación, cada hora de bloqueo arriesga empleos, exportaciones y golpea directamente a la economía de las familias guatemaltecas.

En ese sentido, Agexport solicitó a las autoridades actuar de manera inmediata, conforme a los protocolos y obligaciones establecidas por ley para garantizar el derecho a la libre locomoción.

"Guatemala no puede seguir permitiendo estas acciones que ponen en riesgo la salud, el empleo y la estabilidad económica de su población. Los conflictos legítimos se resuelven a través del diálogo, la institucionalidad y el trabajo coordinado", enfatizó.

En Portada

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capitalt
Nacionales

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capital

06:41 AM, Abr 22
Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal General

06:20 AM, Abr 22
Camión queda empotrado en ruta al Pacíficot
Nacionales

Camión queda empotrado en ruta al Pacífico

07:24 AM, Abr 22
Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porterost
Deportes

Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros

09:58 AM, Abr 22
El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantillat
Deportes

El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantilla

09:30 AM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos