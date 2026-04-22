Agexport rechaza manifestaciones y pide a autoridades actuar de manera inmediata

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) emitió un pronunciamiento con respecto a las manifestaciones que se llevan a cabo este miércoles, 22 de abril, por parte de organizaciones sociales y estudiantiles en la Ciudad de Guatemala y que han generado caos vial en distintos sectores.
La entidad expresó su rechazo ante este tipo de medidas, pues mencionó que las movilizaciones impiden el paso y afectan la libre locomoción de los guatemaltecos. También señaló el impacto que se genera en la economía.
"Estas acciones constituyen una violación directa de los derechos fundamentales de los guatemaltecos que trabajan, estudian, producen y exportan cada día. Al impedir la libre locomoción, estos actos no solo desafían el ordenamiento jurídico vigente, sino que pueden y deben ser sancionados con todo el peso de la ley", detalló en un comunicado.
Agregó que el país atraviesa una coyuntura económica crítica donde los productores, empresarios y trabajadores asumen costos insostenibles, mientras que los bloqueos solo profundizan y agravan esta situación. Según la asociación, cada hora de bloqueo arriesga empleos, exportaciones y golpea directamente a la economía de las familias guatemaltecas.
En ese sentido, Agexport solicitó a las autoridades actuar de manera inmediata, conforme a los protocolos y obligaciones establecidas por ley para garantizar el derecho a la libre locomoción.
"Guatemala no puede seguir permitiendo estas acciones que ponen en riesgo la salud, el empleo y la estabilidad económica de su población. Los conflictos legítimos se resuelven a través del diálogo, la institucionalidad y el trabajo coordinado", enfatizó.