Requisa sorpresa en la cárcel de Cantel

El Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), realizó este domingo una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación "Cantel", ubicada en el departamento de Quetzaltenango, como parte de los operativos de control en centros carcelarios del país.
De acuerdo con información oficial, durante la intervención fueron localizados diversos objetos ilícitos en el interior del centro de detención, los cuales habrían estado en posesión de privados de libertad.
Entre lo incautado se encuentran 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, 4 baterías de teléfono, 15 cables eléctricos, 3 radios de comunicación tipo Motorola, 3 cargadores para dichos dispositivos, 4 USB, 3 tarjetas SD y una tarjeta SIM, además de 4 auriculares y 102 bocinas.
También fueron localizados 11 televisores, 3 ventiladores, una unidad de respaldo eléctrico (UPS), 228 cajetillas de cigarrillos, 29 puros de tabaco, 7 latas de cerveza, 65 botellas de licor clandestino y un recipiente adicional con contenido alcohólico.
En cuanto a sustancias ilícitas, las autoridades reportaron el hallazgo de aproximadamente un kilo y una libra de presunta marihuana, 100 pequeñas bolsas con posible marihuana, 12 envoltorios adicionales, 4 pipas, 7 recipientes utilizados para moler droga, así como 4 bolsas con posible cocaína, 8 piedras de presunto crack y cerca de 500 recipientes utilizados para empaquetar droga.
Asimismo, fueron decomisados 15 objetos punzocortantes utilizados como armas improvisadas dentro del centro penitenciario.
El Ejército de Guatemala destacó que este tipo de acciones forman parte del trabajo interinstitucional orientado al control penitenciario. "Estas acciones reflejan el compromiso del Ejército de Guatemala con el respeto al marco legal vigente, la transparencia institucional y la protección de la población", señaló la institución castrense.
El operativo se desarrolló bajo un esquema conjunto entre fuerzas militares y autoridades civiles de seguridad, con el objetivo de detectar y decomisar objetos prohibidos que podrían ser utilizados por personas privadas de libertad para coordinar actividades ilícitas desde el interior del recinto.
Requisa en Renovación I dejó amplio decomiso
La intervención en Cantel se suma a una requisa realizada el sábado en el centro penitenciario Renovación I, en Escuintla, donde también se incautaron diversos objetos ilícitos, incluyendo dispositivos de comunicación, drogas y herramientas utilizadas dentro del penal.
Entre lo decomisado en ese operativo se reportan 8 teléfonos celulares, un router de internet, un panel solar para cargador, 80 cajetillas de cigarros, cuatro objetos punzocortantes, una aguja para tatuar y tres recipientes utilizados para procesar droga.
Asimismo, las autoridades localizaron 26 colmillos con presunta cocaína, 49 paquetes para envoltorios de marihuana, nueve paquetes medianos de presunta marihuana, dos paquetes de presunta piedra de crack y 60 puros de presunta marihuana.
También se incautaron 21 cargadores para teléfono celular y cuatro cables de electricidad.
Las autoridades indicaron que ambas intervenciones forman parte de una estrategia de control penitenciario para reducir el ingreso y circulación de objetos ilícitos dentro de los centros de detención del país.