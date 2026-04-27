 Conductor armado amedrentando a otro en San José Pinula
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Graban a conductor armado amedrentando a otro en pleno tráfico de San José Pinula

Tres casos de intolerancia vial en el país dejan muertos, heridos y amenazas con armas de fuego.

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Conductor armado en San José Pinula. , Captura de pantalla video de X.
Conductor armado en San José Pinula. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra a un automovilista armado intimidando a otro conductor en medio del tránsito en San José Pinula, en un hecho que ha generado preocupación por nuevos episodios de intolerancia vial.

En las imágenes se observa a un conductor de una camioneta negra que inicialmente hace sonar la bocina para solicitar paso a un tráiler que circula adelante. Sin embargo, debido al estrecho tramo de la vía, el rebase no era posible en ese punto.

Minutos después, al llegar a una sección más amplia de la carretera, el conductor logra adelantar al vehículo de carga. No obstante, en lugar de continuar su marcha, se detiene frente al tráiler y le bloquea el paso.

Posteriormente, el automovilista desciende de la camioneta portando un arma de fuego, se acerca al vehículo pesado y sube por la escalera ubicada en la puerta del copiloto. Al encontrarse a la altura de la ventana, inicia una serie de amenazas con el arma hacia el conductor del tráiler, mientras ambos permanecen frente a frente durante varios segundos.

Tras el incidente, el sujeto regresa a su vehículo y huye del lugar, todo bajo la mirada de otros conductores que circulaban por el sector.

Casos de violencia e intolerancia vial 

Este hecho se suma a otros casos recientes de violencia e intolerancia vial registrados en el país, algunos de los cuales han terminado en tragedia.

Uno de los casos más graves ocurrió en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Gualán, Zacapa, donde una discusión entre conductores derivó en un intercambio de disparos que dejó dos personas fallecidas y un hombre capturado.

Según el reporte policial, agentes de la comisaría 24 detuvieron a Herber "N", de 54 años, quien conducía una camioneta y viajaba junto a su hija de 21 años, quien resultó herida de gravedad y posteriormente falleció en un centro asistencial. En el lugar también murió un hombre de aproximadamente 69 años.

Las investigaciones establecen que el conflicto se originó por una disputa de vía, la cual escaló hasta que ambos conductores desenfundaron armas de fuego. En la escena fueron incautadas varias armas, cargadores y municiones.

Otro hecho similar se registró en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio, El Progreso, donde una persona murió en circunstancias vinculadas a un conflicto vial, caso que continúa bajo investigación.

La Policía Nacional Civil (PNC) reiteró el llamado a evitar confrontaciones en carretera y a no poner en riesgo la vida propia ni la de terceros por situaciones de tránsito, recordando que el porte legal de armas implica responsabilidad, control y madurez emocional.

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