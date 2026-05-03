 El Salvador aclara situación en la frontera con Guatemala
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El Salvador se pronuncia sobre situación en pasos fronterizos con Guatemala y Honduras

El vecino país afirmó que los retrasos migratorios se están generando en las administraciones fronterizas de Guatemala y Honduras.

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El Salvador ofreció apoyo para agilizar el paso en la aduana con Guatemala., Archivo.
El Salvador ofreció apoyo para agilizar el paso en la aduana con Guatemala. / FOTO: Archivo.

El Gobierno de El Salvador emitió un comunicado este domingo, 3 de mayo de 2026, para informar está recibiendo un alto flujo de visitantes por la vía terrestre. En el documento, los salvadoreños también denuncian que ese número de viajes está generando demoras en el proceso de ingreso.

Sin embargo, aclararon que esos contratiempos se están registrando en los controles migratorios y aduaneros del lado de Guatemala y Honduras. Aseguraron que, en el lado salvadoreño, los procesos de ingreso se mantienen ágiles.

Según las autoridades de El Salvador, los tiempos de atención al público en sus servicios de aduana conllevan un promedio menor a los tres minutos por familia. Además, indicaron que en sus instalaciones los procesos se hacen "sin filas significativas".

El incremento en el flujo de visitantes refleja el creciente interés por ingresar a El Salvador, impulsado por las condiciones de seguridad, orden y desarrollo que vive el país", afirmaron en el comunicado.

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El Salvador ofrece cooperación técnica en la frontera

El comunicado agregó que entre sus medidas "se ha ofrecido, de manera formal, cooperación técnica a las autoridades correspondientes para contribuir a la agilización de los procesos en la región".

Reiteramos la total disposición de colaborar en la implementación de medidas que faciliten el tránsito fronterizo y permanecemos disponibles para brindar este apoyo cuando así lo estimen oportuno", declararon.

De parte de las autoridades guatemaltecas aún no se tiene un pronunciamiento oficial acerca del tema. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozca una postura oficial por las denuncias emitidas por el gobierno de El Salvador.

Relaciones de seguridad con El Salvador

En cuanto a las relaciones de seguridad entre Guatemala y El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el pasado, 1 de mayo de 2026, que detuvo a un hombre acusado de trabajar como reclutador de pandilleros.

El apresado, identificado como Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias "Neto" fue llevado hasta un punto fronterizo con el vecino país para se entregado a la PNC de El Salvador.

Las autoridades notificaron que el salvadoreño fue encontrado en la zona 1 de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y que tras la aprehensión fue expulsado hacia El Salvador.

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