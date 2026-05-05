Perro abandonado corre tras vehículo en Ciudad Quetzal

Un video captado por un motorista ha generado indignación en redes sociales al evidenciar el momento en que un perro fue presuntamente abandonado en la vía pública y corrió durante varios metros detrás del vehículo de quien sería su dueño.
El hecho ocurrió en la ruta hacia Ciudad Quetzal, aparentemente durante la noche del domingo 3 de mayo de 2026. En las imágenes se observa a un perro de pelaje blanco que, desorientado, persigue el automóvil mientras intenta alcanzarlo, sin éxito.
Según se aprecia en la grabación, el animal estuvo en riesgo constante, ya que varios vehículos pasaban a escasa distancia mientras corría sobre la carretera. El motorista que documentó la escena permaneció detrás del can por varios metros, lo que permitió registrar el dramático momento.
Hasta ahora, se desconoce qué ocurrió con el perro tras el incidente, lo que ha incrementado la preocupación entre usuarios que han difundido el video y piden dar con los responsables.
Caso similar reciente
Este hecho se suma a otro caso que causó indignación hace menos de un mes, cuando una cámara de seguridad captó el abandono de un gato en la colonia Alameda 4, zona 18, durante horas de la noche.
En ese video, se observa a un hombre caminando por una calle solitaria mientras carga al felino. Segundos después, tras verificar que no había personas alrededor, lo deja en una cuneta y se retira corriendo del lugar. Vecinos denunciaron que el animal permaneció maullando durante varios minutos tras quedar solo en la vía pública.
Herramienta para denunciar maltrato animal
Ante este tipo de situaciones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha impulsado la aplicación móvil UBApp, diseñada para facilitar la denuncia de casos de maltrato, negligencia o abandono animal en el país.
La plataforma permite a los usuarios reportar incidentes de forma rápida y segura, adjuntando fotografías, ubicación exacta y datos personales como nombre, teléfono, DPI y correo electrónico. Según las autoridades, la información es manejada de forma confidencial para dar seguimiento a cada caso.
La aplicación está disponible para dispositivos Android y iPhone, y requiere conexión a internet, GPS activo y acceso a la cámara del teléfono para documentar las denuncias.
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