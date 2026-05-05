 Perro abandonado corre tras vehículo en Ciudad Quetzal
Nacionales

Indignación por video de perro abandonado que corre tras vehículo en Ciudad Quetzal

Graban el dramático momento en que un perro corre tras el auto de sus supuestos dueños.

Compartir:
sí fue abandonado un perro que luego corrió tras el carro de sus dueños., Captura de pantalla video de X.
sí fue abandonado un perro que luego corrió tras el carro de sus dueños. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por un motorista ha generado indignación en redes sociales al evidenciar el momento en que un perro fue presuntamente abandonado en la vía pública y corrió durante varios metros detrás del vehículo de quien sería su dueño.

El hecho ocurrió en la ruta hacia Ciudad Quetzal, aparentemente durante la noche del domingo 3 de mayo de 2026. En las imágenes se observa a un perro de pelaje blanco que, desorientado, persigue el automóvil mientras intenta alcanzarlo, sin éxito.

Según se aprecia en la grabación, el animal estuvo en riesgo constante, ya que varios vehículos pasaban a escasa distancia mientras corría sobre la carretera. El motorista que documentó la escena permaneció detrás del can por varios metros, lo que permitió registrar el dramático momento.

Hasta ahora, se desconoce qué ocurrió con el perro tras el incidente, lo que ha incrementado la preocupación entre usuarios que han difundido el video y piden dar con los responsables.

Caso similar reciente

Este hecho se suma a otro caso que causó indignación hace menos de un mes, cuando una cámara de seguridad captó el abandono de un gato en la colonia Alameda 4, zona 18, durante horas de la noche.

En ese video, se observa a un hombre caminando por una calle solitaria mientras carga al felino. Segundos después, tras verificar que no había personas alrededor, lo deja en una cuneta y se retira corriendo del lugar. Vecinos denunciaron que el animal permaneció maullando durante varios minutos tras quedar solo en la vía pública.

Graban momento en que hombre abandona a su mascota en plena vía pública de zona 18

Video muestra cómo un hombre deja a su mascota en la calle y sale corriendo.

Herramienta para denunciar maltrato animal

Ante este tipo de situaciones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha impulsado la aplicación móvil UBApp, diseñada para facilitar la denuncia de casos de maltrato, negligencia o abandono animal en el país.

La plataforma permite a los usuarios reportar incidentes de forma rápida y segura, adjuntando fotografías, ubicación exacta y datos personales como nombre, teléfono, DPI y correo electrónico. Según las autoridades, la información es manejada de forma confidencial para dar seguimiento a cada caso.

La aplicación está disponible para dispositivos Android y iPhone, y requiere conexión a internet, GPS activo y acceso a la cámara del teléfono para documentar las denuncias.

@emisorasunidas897

Crean app para denunciar maltrato animal. . . #MaltratoAnimal #App #Denuncia

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en Pavoncitot
Nacionales

Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en "Pavoncito"

07:07 AM, Mayo 05
Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informet
Nacionales

Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informe

07:45 AM, Mayo 05
Cámaras revelan modus operandi de motoladrones en zonas 9, 10, 13 y 14t
Nacionales

Cámaras revelan modus operandi de motoladrones en zonas 9, 10, 13 y 14

07:47 AM, Mayo 05
Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de idat
Deportes

Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de ida

09:48 AM, Mayo 05
La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garrost
Deportes

La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros

08:52 AM, Mayo 05

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos