Hombre abandona a un gato en zona 18

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un hombre abandonó a un gato en la colonia Alameda 4, zona 18, durante horas de la noche, en un hecho que ha generado indignación en redes sociales.
En el video se observa al sujeto caminando por una calle solitaria mientras carga al felino. Segundos después, tras asegurarse de que no hay personas alrededor, se acerca a una cuneta y deja al animal en el lugar antes de retirarse corriendo.
De acuerdo con la denuncia de vecinos del sector, el gato fue abandonado a su suerte y permaneció maullando durante varios minutos tras quedarse solo en la vía pública.
El material ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde usuarios han condenado el hecho y han instado a promover la adopción responsable o la entrega de mascotas antes de ser abandonadas.
En Guatemala, el maltrato animal está regulado por la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2017, la cual establece sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 12 salarios mínimos para quienes sean encontrados culpables de actos de crueldad o abandono.
Lanzan aplicación para denunciar maltrato animal
Ante casos como este, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) lanzó la aplicación móvil UBApp, una herramienta que busca facilitar la denuncia de casos de maltrato, negligencia o abandono animal en el país.
La plataforma permite a los usuarios reportar incidentes de forma rápida y segura, adjuntando fotografías, ubicación exacta del hecho y datos personales como nombre, teléfono, DPI y correo electrónico. Según las autoridades, esta información será manejada de forma confidencial para dar seguimiento a cada denuncia.
La aplicación está disponible para dispositivos Android e iPhone y requiere conexión a internet, GPS activo y acceso a la cámara del teléfono para documentar los casos.
Las autoridades hacen un llamado a la población a denunciar cualquier acto de maltrato animal ante la Unidad de Bienestar Animal (UBA), la Policía Nacional Civil o las municipalidades, reiterando que la protección de los animales es una responsabilidad compartida.