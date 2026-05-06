Capturan a cuatro presuntos asaltabuses en zona 17

Cuatro personas señaladas de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo efectuado este miércoles, 6 de mayo, en un centro comercial ubicado en la ruta al Atlántico, zona 17 de la Ciudad de Guatemala.
Según el informe policial, los sospechosos fueron interceptados en el marco de acciones a cargo de agentes de la comisaría 12, que le dieron seguimiento a una denuncia de ciudadanos que alertaron a las autoridades sobre el asalto.
La institución de seguridad informó que los detenidos son dos mujeres, de 24 y 34 años; y dos hombres, de 31 años y 26 años. Este último registra un antecedente por asociación ilícita en 2019.
Durante el operativo, a los sospechosos les fueron incautados varios teléfonos celulares que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, se presume que los capturados integran un grupo delincuencial dedicado a cometer robos a usuarios de autobuses y en centros comerciales en distintas zonas de la capital.
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Tras persecución, capturan a presuntos asaltabuses en Escuintla
Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al asalto de autobuses fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a finales de marzo pasado en Escuintla. Esto se dio luego de una persecución que se originó tras la alerta de ciudadanos sobre un robo que se estaba cometiendo por parte de los sospechosos.
De acuerdo con el informe policial, la rápida respuesta de los agentes de la comisaría de Escuintla permitió ubicar un autobús extraurbano que cubría la ruta entre Escuintla y Sacatepéquez, donde los pasajeros estaban siendo despojados de sus pertenencias.
Según las autoridades, los sospechosos descendieron de la unidad de transporte al verse descubiertos y dispararon contra los policías antes de internarse en cañaverales de una finca cercana. Fue en ese momento que se inició una persecución para poder ponerlos a disposición de la justicia. Finamente, los agentes lograron darles alcance y capturarlos.