 Capturan a cuatro presuntos asaltabuses en zona 17
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Capturan a cuatro presuntos asaltabuses en zona 17

Luego de recibir una denuncia ciudadana, los agentes ubicaron a los presuntos responsables del asalto y procedieron a su detención.

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Los sospechosos fueron trasladados a la Torre de Tribunales., PNC
Los sospechosos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC

Cuatro personas señaladas de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo efectuado este miércoles, 6 de mayo, en un centro comercial ubicado en la ruta al Atlántico, zona 17 de la Ciudad de Guatemala.

Según el informe policial, los sospechosos fueron interceptados en el marco de acciones a cargo de agentes de la comisaría 12, que le dieron seguimiento a una denuncia de ciudadanos que alertaron a las autoridades sobre el asalto.

La institución de seguridad informó que los detenidos son dos mujeres, de 24 y 34 años; y dos hombres, de 31 años y 26 años. Este último registra un antecedente por asociación ilícita en 2019.

Durante el operativo, a los sospechosos les fueron incautados varios teléfonos celulares que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, se presume que los capturados integran un grupo delincuencial dedicado a cometer robos a usuarios de autobuses y en centros comerciales en distintas zonas de la capital.

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De acuerdo con el informe policial, la rápida respuesta de los agentes de la comisaría de Escuintla permitió ubicar un autobús extraurbano que cubría la ruta entre Escuintla y Sacatepéquez, donde los pasajeros estaban siendo despojados de sus pertenencias.

Según las autoridades, los sospechosos descendieron de la unidad de transporte al verse descubiertos y dispararon contra los policías antes de internarse en cañaverales de una finca cercana. Fue en ese momento que se inició una persecución para poder ponerlos a disposición de la justicia. Finamente, los agentes lograron darles alcance y capturarlos.

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